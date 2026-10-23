網紅「吉二夫婦」離婚 Elvy指男方長期出軌

IG擁有3.2萬人追蹤的網紅夫妻檔「吉二夫婦」Elvy、Jeffrey，平時經常分享吉普車越野、車中泊露營及美式服裝生活，Elvy 昨日（10月22日）無預警宣布二人已分手，並指控男方長期出軌，揭開兩人已於今年8月底正式結束6年婚姻。她宣布未來將獨自經營「吉二Elvy」帳號，最後以英文寫下：「至少我不用再養一個成年男人了」，文章一出掀起關注。

經濟上全力支持 卻被男方利用

Elvy在聲明中坦言，婚姻走到盡頭，讓她感到遺憾。她表示，自己對這段長達6年的關係問心無愧，無論情感、經濟或實際行動，都曾全力支持對方，尤其家庭與經濟責任幾乎由她扛起，讓男方能在沒有後顧之憂擁有更多自由與選擇。然而，信任與愛護卻成了她口中被有心人利用的東西。