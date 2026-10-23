網紅「吉二夫婦」離婚 Elvy指男方長期出軌

IG擁有3.2萬人追蹤的網紅夫妻檔「吉二夫婦」Elvy、Jeffrey，平時經常分享吉普車越野、車中泊露營及美式服裝生活，Elvy 昨日（10月22日）無預警宣布二人已分手，並指控男方長期出軌，揭開兩人已於今年8月底正式結束6年婚姻。她宣布未來將獨自經營「吉二Elvy」帳號，最後以英文寫下：「至少我不用再養一個成年男人了」，文章一出掀起關注。
經濟上全力支持 卻被男方利用
Elvy在聲明中坦言，婚姻走到盡頭，讓她感到遺憾。她表示，自己對這段長達6年的關係問心無愧，無論情感、經濟或實際行動，都曾全力支持對方，尤其家庭與經濟責任幾乎由她扛起，讓男方能在沒有後顧之憂擁有更多自由與選擇。然而，信任與愛護卻成了她口中被有心人利用的東西。
對於婚姻結束的原因，Elvy直言，男方選擇長期欺瞞、慣性說謊，並以背叛婚姻的方式滿足個人私慾，涉及外遇及長期發展不正常男女關係。她感嘆：「我很遺憾，需要透過這樣的方式，才能真正認識一個人。」並表示，既然男方決定離婚、選擇自己想要的生活，就應該為自己的行為負責。
帳號改名為「吉二Elvy」
Elvy亦劃清界線，明確表示以後與前夫有關的財務狀況或其他事宜，應直接聯繫男方本人，她不會再代為處理。她也向這段時間持續陪伴、關心自己的家人與朋友表達感謝。儘管婚姻告終，Elvy強調，IG帳號一直主要由她經營，未來仍會繼續分享生活，並將帳號更名為「吉二Elvy」。她透露，自己依舊擁有兩輛吉普車，也熱愛戶外活動，還有愛貓Toffy及小戴陪伴在身邊，盼休息一段時間後，重新回到大家面前。
文末，Elvy以越野生活作為比喻，寫下「就像Offroad，走錯了路，不代表白走；看清方向之後，還能重新選擇自己的路」，表示會把愛重新放回自己身上，等休息好後再繼續分享喜歡的生活。她最後更以英文補上一句，「至少我不用再為一個成年男人付錢了，哈哈」，為這段婚姻劃下句點。
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