西藏16死地震屬「拉張型破裂」　專家：未來數日或有餘震

西藏那曲市巴青縣強震，已造成16人遇難、76人受傷，轉移12,489名受災民眾。中國地震局分析指出，震央位於青藏高原羌塘地塊內部，屬於拉張型破裂；綜合區域構造、歷史地震活動及地球物理觀測等因素研判，原震區及附近地區未來幾天仍可能發生有感地震。 綜合內媒報道，地震發生於10月22日晚間10時33分左右，震央位於西藏那曲市巴青縣，截至10月23日13時，已造成16人遇難、76人受傷，房屋倒塌及受損339戶，牲畜棚圈受損20座。目前救援人員持續展開災情拉網式排查，並進行搶險救援與受災民眾安置，截至23日上午10時，各方救援力量已安全轉移12,489名受災民眾。

印度、歐亞板塊碰撞 中國地震台網中心在震後組織專家分析指出，此次地震震央位於青藏高原羌塘地塊內部，距離最近的斷層為巴青—類烏齊斷裂，約2公里。 專家指出，印度板塊與歐亞板塊碰撞，造成青藏高原隆升、地殼縮短增厚及廣泛變形，是影響中國西部構造活動的主要動力。青藏高原內部同時受到南北向擠壓及東西向拉張作用，形成近南北向與近東西向兩種典型斷裂。震源機制解分析顯示，此次巴青7.0級地震屬於拉張型破裂，與當地區域構造特徵大致一致。

在強烈地殼變形作用下，羌塘地塊及周邊斷裂帶地震活動相對活躍。自1900年以來，羌塘地塊共發生6次規模7以上地震，包含此次巴青強震。其中，最大一起為1997年11月8日發生的西藏雙湖規模7.5地震。

曾發生9次6級以上地震 中國地震局分析指出，此次巴青地震震央周邊200公里範圍內，過去未曾發生7級以上地震，但曾發生9次6級以上地震。 其中，規模最大的事件為1971年4月3日青海雜多及同年5月23日西藏聶榮發生的6.5級地震；距離震央最近的較大地震，則是1994年6月30日青海雜多6.3級地震，距離約42公里。時間最近的一次則為2021年3月19日西藏比如規模6.1級地震。 專家綜合分析認為，此次地震是羌塘地塊的一次能量釋放。不過，地震發生後的地殼活動仍須持續監測，不能因此排除後續地震的可能。