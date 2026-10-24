Joeman被指用盜版漫畫App　解釋純屬「測試意外」

百萬YouTuber Joema日前開箱蘋果首款摺疊手機iPhone Duo，不料影片曝光後遭眼尖網友發現，手機界面竟安裝了知名盜版漫畫應用程式，輿論瞬間在網上炸鍋，對此，他23日下午也拍片回應，強調這完全是一場測試意外。
攝影師承認責任
Joeman日前上架開箱iPhone Duo的影片，不料火速上片的同時，卻又再次翻車，眼尖網友發現，手機介面竟安裝了知名盜版漫畫應用程式，輿論瞬間在網上炸鍋，質疑其帶頭支持盜版。
Joeman透過社群影片還原當下情況，說明這完全是一場「測試意外」。他指出，團隊為了測試摺疊機內螢幕觀看漫畫的視覺效果，攝影師小朱在應用商店直接輸入關鍵字「漫畫」進行搜尋。搜尋結果中雖然第一名為正版應用程式，但其餘四個均為無法支援滿版顯示的盜版應用程式。小朱在社群留言致歉，坦承因一念之差「下載完沒跟老闆說也沒刪除」，才導致盜版畫面意外曝光。
涉人工智能合成技術
Joeman表示，這就是一支測試帳號，並提出證據，他要大家觀察影片中手機最下方的Dock欄，上面擺放的是「通話、Safari、簡訊、Apple Music」這四個蘋果出廠的預設功能。他直言，任何iPhone資深用戶都知道，正常使用下絕不可能保留這種初始配置，正因為是全新測試帳號，才會出現這種畫面。
Joeman也提到，開箱影片中的漫畫翻頁畫面，實際上並非用那些爭議軟件操作，而是透過人工智能合成技術呈現，他強調身為創作者，無論如何都不該讓盜版軟件在畫面中曝光，對於督導不周深感抱歉，承諾未來會更加嚴格把關。
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