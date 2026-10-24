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出版：2026-Oct-24 17:45
更新：2026-Oct-24 17:45

Joeman被指用盜版漫畫App　解釋純屬「測試意外」

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Joeman拍攝開箱影片，卻遭網友指控用盜版平台。（圖／翻攝自Facebook）

Joeman拍攝開箱影片，卻遭網友指控用盜版平台。（圖／翻攝自Facebook）

百萬YouTuber Joema日前開箱蘋果首款摺疊手機iPhone Duo，不料影片曝光後遭眼尖網友發現，手機界面竟安裝了知名盜版漫畫應用程式，輿論瞬間在網上炸鍋，對此，他23日下午也拍片回應，強調這完全是一場測試意外。

攝影師承認責任

Joeman日前上架開箱iPhone Duo的影片，不料火速上片的同時，卻又再次翻車，眼尖網友發現，手機介面竟安裝了知名盜版漫畫應用程式，輿論瞬間在網上炸鍋，質疑其帶頭支持盜版。

Joeman透過社群影片還原當下情況，說明這完全是一場「測試意外」。他指出，團隊為了測試摺疊機內螢幕觀看漫畫的視覺效果，攝影師小朱在應用商店直接輸入關鍵字「漫畫」進行搜尋。搜尋結果中雖然第一名為正版應用程式，但其餘四個均為無法支援滿版顯示的盜版應用程式。小朱在社群留言致歉，坦承因一念之差「下載完沒跟老闆說也沒刪除」，才導致盜版畫面意外曝光。

Joeman 認為iPhone Duo重254克，單手手持及展開會感到重量 Joeman 坦言起初認為iPhone Duo的機身不對稱「很醜」 Joeman 認為iPhone Duo太重，遠不及Samsung Fold 8系列手機 Joeman 意外估錯iPhon Duo名字，令他早前拍下19分鐘影片作廢 Joeman復工開箱iPhone Duo 揭重量等4大缺點

涉人工智能合成技術

Joeman表示，這就是一支測試帳號，並提出證據，他要大家觀察影片中手機最下方的Dock欄，上面擺放的是「通話、Safari、簡訊、Apple Music」這四個蘋果出廠的預設功能。他直言，任何iPhone資深用戶都知道，正常使用下絕不可能保留這種初始配置，正因為是全新測試帳號，才會出現這種畫面。

Joeman也提到，開箱影片中的漫畫翻頁畫面，實際上並非用那些爭議軟件操作，而是透過人工智能合成技術呈現，他強調身為創作者，無論如何都不該讓盜版軟件在畫面中曝光，對於督導不周深感抱歉，承諾未來會更加嚴格把關。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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