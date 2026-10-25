兵馬俑79組指紋揭秘　女性少年或參與製作

秦始皇兵馬俑的製作者，可能不只有成年男性。秦始皇帝陵博物院與山東大學考古學院合作研究，透過兵馬俑表面保存的指紋，分析古代工匠的年齡與性別組成，發現女性及未滿15歲的少年都可能參與製作，為了解秦代大型陶俑的製作方式提供新線索。 據《新華社》報道，這項研究近日刊登於國際期刊《文化遺產雜誌》（Journal of Cultural Heritage）。過去普遍認為秦兵馬俑規模龐大、工藝複雜，應主要由成年男性工匠完成。不過，研究人員在秦始皇帝陵兵馬俑一號坑T23探方內23件陶俑，提取表面保存的指紋印痕，並運用近年常用的指紋貝氏混合模型，推算製作者的年齡及性別分布。

成年男性佔近五成 研究結果顯示，79組指紋樣本中，成年男性約佔45％，成年女性約佔32.7％，未滿15歲的少年則約佔22.3％。換句話說，成年男性是主要參與群體，但女性與少年也可能投入兵馬俑的製作流程，打破外界對秦代大型陶俑完全由成年男性工匠打造的既有印象。 研究人員進一步分析指紋分布，發現79佔指紋主要集中在陶俑的頭部、手臂及鎧甲等分件製作的部位。其中，73佔屬於表面指紋，可能是在塑形、修整尚未乾燥的陶土時留下；另外6佔為浮雕指紋，則可能是在黏貼甲釘、腰帶等泥塑裝飾時，因手部握持而形成。

助推測兵馬俑生產現場 這些指紋的分布，也與秦兵馬俑採取「模塑結合、分件組裝」的製作方式相互印證。研究指出，成年男性指紋所呈現的年齡高峰約為20歲，成年女性的指紋也集中於青年階段；至於少年指紋所佔比例，則與秦代學徒制度下，青少年可能跟隨工匠協助工作的情況相符。 研究團隊提醒，這次分析的比例屬於群體統計估計，不能直接用來判定某一名工匠的身分或性別，而且T23探方僅是兵馬俑坑的一小部分，樣本數量及參考資料仍有侷限，相關結果不能直接推論至整個秦始皇帝陵的製作者。

研究人員表示，這果為後續針對二號坑等其他陪葬坑，進行更大規模的指紋人口學調查奠定基礎。透過陶俑表面留下的微小印痕，考古學界有望進一步還原秦代工匠的年齡、性別組成，以及這項大型工程背後的生產分工。