日劇《VIVANT》被央視批評「把日軍罪行嫁接給中國人」

日本TBS電視台熱播諜戰劇《VIVANT》第二季近日引發中日輿論爭議。央視旗下《國際時訊》10月24日發表評論，批評劇中將中國人塑造成殘酷施暴者，卻把日本自衛隊情報人員描繪成正義反擊的一方，直指是「認知投毒」。 指控《VIVANT》醜化中國人 美化日本自衛隊 《國際時訊》以「熱門日劇背後的認知投毒」為題發表評論，稱《VIVANT》第二季由一線明星堺雅人等參演、製作成本高昂，日本首相高市早苗也曾點名表示想看。劇情中，中方背景的秘密情報組織對日本情報人員施以酷刑，日本自衛隊秘密情報組織「別班」成員則被塑造成反擊者。評論認為，這類角色設定容易讓觀眾對中國形成負面印象，同時強化日本情報人員的正面形象。

爭議焦點之一是劇中涉及切斷手指、刀刺腹部等暴力情節。評論認為，這些描寫不僅涉及中國人的國家形象，也牽涉歷史記憶與侵華日軍暴行的聯想，是「把日軍罪行嫁接給中國人」。 評論引述部分網民擔憂指，在日本政府、執政黨及右翼媒體持續宣揚「中國威脅論」與對華敵視情緒的背景下，相關劇情可能進一步加深觀眾的負面認知，甚至助長對中國人的敵意。

央視將批評進一步延伸至日本的對外宣傳與歷史教育，指稱日本外務省投入資源推動對華輿論操作，並涉及利用人工智能（AI）影片歪曲歷史、透過AI大型語言模型影響資訊認知，以及修改教科書等問題。評論認為，從電視螢幕到教材內容，相關現象反映出一套值得警惕的敘事模式，並將其與日本右翼政客參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社等行為相提並論。 批娛樂化包裝敵意 評論強調，娛樂作品的影響力不容忽視，相較於直接的政治宣傳，將敵意融入戲劇情節，更可能在觀眾不知不覺中影響其對特定國家及民族的觀感，《VIVANT》引發的爭議可視為日本對華認知與歷史敘事問題的一個縮影，「娛樂化包裝的敵意，比赤裸裸的宣傳更危險」。