藉台灣光復日示警「台獨」 央視發布台灣地標衛星影像 「每條街道都清晰可見」

周日(25日)是台灣光復81周年紀念日，央視發布「吉林一號」衛星從太空俯瞰台灣本島的影像，包括台北故宮博物院、中正紀念堂、台北大巨蛋等台北多個重要地標和市區街道，以及花蓮海岸、玉山山脈及日月潭等自然景觀，強調「每條街道都清晰可見」。與此同時，新華社發表評論文章，批評民進黨和「台獨」勢力出於謀「獨」私利，不斷鼓吹所謂「台灣地位未定論」。《解放軍報》亦強調，要提高以武促統的戰略能力，做到隨時準備打仗，堅決粉碎任何台獨圖謀和外來干涉。外界解讀為北京藉台灣光復日，對台獨圖謀示警。

央視新聞寫道：「81年過去，阿里山的雲、日月潭的水，始終映著同一個故鄉。跟隨『吉林一號』衛星，從太空視角俯瞰我國寶島台灣，每條街道都清晰可見。」報道指，每一寸土地都訴說著兩岸同源的聯結，歸心不變，團圓有時，銘記光復歷史，「瞰見中國台灣省的山海風華」。

央視發布長42秒影片，展現「吉林一號」衛星拍攝台灣多處地標的畫面，除了台北地標如中正紀念堂、台北故宮博物院、台北大巨蛋、孫中山紀念館、台北港、台北中正橋以及台北市區街道外，還有玉山山脈、日月潭、淡水河、花蓮清水斷崖、台南青鯤鯓扇形鹽田、嘉義好美寮濕地等自然景觀。

新華社評論文章指出，兩岸至今未完全統一是歷史遺留給中華民族的創傷，但台灣是中國一部分的地位從未改變。文章批評民進黨和「台獨」勢力出於謀「獨」私利，不斷鼓吹所謂「台灣地位未定論」，特別是賴清德當局上台以來，絕口不提抗戰勝利、台灣光復的歷史，卻一再淡化美化日本殖民台灣的行徑，是對台灣光復歷史的公然褻瀆，對中華民族根本利益的徹底背叛。文章強調，完成統一祖國大業是包括台灣同胞在內全中國人民的神聖職責，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨着民族復興而解決。

《解放軍報》亦發表文章，指近年來為反制台獨分裂勢力和外部干涉勢力，中國人民解放軍多次在台島周邊海域組織演習演訓，充分展示捍衛國家主權和領土完整的堅定信心和強大能力。文章指出，解決台灣問題就是兩隻手、兩種方式都不能排除，力爭用右手爭取和平解放，實在不行，還得用左手、即軍事手段，強調要提高以武促統的戰略能力，做到隨時準備打仗、隨時能打勝仗，堅決粉碎任何台獨圖謀和外來干涉。

1895年滿清政府在甲午戰爭中戰敗，簽署《馬關條約》將台灣及澎湖列島割讓給日本。1945年抗戰勝利，依據《開羅宣言》及《波茨坦公告》，日本把台灣及澎湖列島歸還中國，結束50年殖民統治，10月25日，國民黨政府在台北舉行受降儀式，宣告台灣重歸中國版圖，並將此日定為「台灣光復節」。2025年，北京全國人大常委會通過《決定》，把10月25日設立為台灣光復紀念日，提醒牢記歷史，堅守一個中國原則，共促祖國統一。