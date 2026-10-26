中國女遊客赴泰見「男網友」險被人口販賣　中途跳車逃生兩疑犯被拘

泰國旅遊警察當地時間上周六（24日）通報，一名24歲中國女遊客應網上結識的一名中國男子邀請赴泰旅遊，抵境後即遭接機人員控制並強行帶離前往泰國與緬甸間的邊境，途中她跳車逃生受傷。泰警已抓獲兩名涉案泰國男子，正追查可能存在的幕後指揮者，有泰媒將此事稱為「愛情騙局」。
泰媒稱為「愛情騙局」
受害女子此前通過網絡認識一名自稱在泰國的中國男子。對方邀請她來泰旅遊，並稱抵達後會安排人員接機。9月28日，她乘飛機抵達曼谷素萬那普機場，接機人員稱受該男子委託前來。上車不到10分鐘，她的手機和隨身物品即被強行拿走，身旁還有人貼身看守。車輛隨後駛離曼谷，一路開往泰國北部，前往泰國與緬甸間的邊境。
強行帶離前往泰緬邊境
當汽車進入南奔府黎縣時，受害人趁隙從仍在行駛的車上跳下，因此受傷，隨後被當地居民發現並送醫。涉案人員則帶着她的財物駕車逃離。9月29日早上7時30分，泰國旅遊警察接到南奔府黎縣警方協調通報，隨後與第五警區等部門聯合調查。警方根據沿途線索追查發現，涉案人員熟悉達府邊境道路，會選擇支路行駛，並在途中更換車輛，以躲避檢查。經過追查，警方先在達府湄拉瑪縣抓獲一名疑犯，隨後又在清邁府堆沙革縣抓獲另一人。兩人均為泰國男子，目前仍處於疑犯和調查階段。
其中一人供稱自己平時務農，農閒時會受僱帶人非法穿越邊境。任務完成後，可獲得約5000至15000泰銖報酬。泰媒早期報道援引警方掌握的線索稱，案件背後可能存在一名中國籍指揮者，原計劃或涉及向受害人在中國的親屬索要贖金。警方尚未公布幕後人員身份，目前仍在追查指揮者及其他參與者。
中國駐泰國大使館10月16日發布提醒說，近期泰國發生多宗中國公民入境後失蹤失聯、遭非法拘禁並被誘騙轉運至泰緬邊境的案件。部分不法分子以高薪招聘、商務考察、投資合作、項目邀約以及拍攝演出等為幌子，誘騙中國公民赴泰並實施違法犯罪活動。使館提醒赴泰中國公民提高安全防範意識，警惕求職、投資及出行等方面風險。