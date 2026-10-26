中國女遊客赴泰見「男網友」險被人口販賣　中途跳車逃生兩疑犯被拘

一名24歲中國女遊客應網上結識的一名中國男子邀請赴泰旅遊，抵境後即遭接機人員控制並強行帶離前往泰國與緬甸間的邊境，途中她跳車逃生受傷。泰警已抓獲兩名涉案泰國男子，正追查可能存在的幕後指揮者。(網上圖片)

泰國旅遊警察當地時間上周六（24日）通報，一名24歲中國女遊客應網上結識的一名中國男子邀請赴泰旅遊，抵境後即遭接機人員控制並強行帶離前往泰國與緬甸間的邊境，途中她跳車逃生受傷。泰警已抓獲兩名涉案泰國男子，正追查可能存在的幕後指揮者，有泰媒將此事稱為「愛情騙局」。

泰媒稱為「愛情騙局」

受害女子此前通過網絡認識一名自稱在泰國的中國男子。對方邀請她來泰旅遊，並稱抵達後會安排人員接機。9月28日，她乘飛機抵達曼谷素萬那普機場，接機人員稱受該男子委託前來。上車不到10分鐘，她的手機和隨身物品即被強行拿走，身旁還有人貼身看守。車輛隨後駛離曼谷，一路開往泰國北部，前往泰國與緬甸間的邊境。