貴陽一高校美食街禁店舖賣飯　校方稱避免搶食堂生意(有片)

程先生向記者表示，店內完成裝修準備開業時，竟獲悉可以售賣滷肉，卻不被允許售價米飯。(百姓關注)

據內媒報道，貴州商學院校內美食街租戶程先生向記者表示，店內完成裝修準備開業時，竟獲悉可以售賣滷肉，卻不被允許售價米飯。程先生稱，難以理解，並發現美食街內仍有多家店舖正在售賣米飯，且正常經營並未受到干預。

禁止賣飯為免搶食堂生意 惟少數商戶獲特許

校方解釋，該美食街定位以奶茶、粉麵等輕餐飲為主，限制售賣米飯是為了避免與校內食堂形成競爭，而目前已經售賣米飯的少數商戶，則是校方特許經營。

報道指，該條美食街由校方整體出租予「中快餐飲」，再由該公司轉租予個別商戶。程先生在簽約前曾反覆確認，獲告知可以經營滷肉飯，為此投入了兩個月時間裝修門面，原本計劃於9月1日開業，然而當裝修完工準備營業之際，他卻接到通知，指該區禁止售賣米飯類食品。