內地「張雪機車」創辦人張雪25日在家鄉湖南麻陽，駕駛改裝機車（電單車）在錦江水域完成40.74公里水上行駛，成功刷新「改裝摩托車（電單車）在開闊水域行駛最遠距離」世界紀錄，他當場將證書及車輛一併贈送給家鄉，還特別叮囑「不要掛二手平台」，氣氛熱絡。

證書及車輛一併贈家鄉

《極目新聞》報道，張雪完成挑戰並領取證書後，隨即宣布將紀錄證書及這次挑戰所使用的MX450改裝電單車，贈送給家鄉麻陽縣。

張雪在贈車儀式上，還特地麻陽縣委書記廖園熙，不要把這輛車「掛二手平台」，讓現場氣氛互動相當熱絡。廖園熙回應，將在這輛電單車上掛滿麻陽當地的農副特產，藉此展示家鄉特色產品。