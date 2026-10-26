熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 法國示威 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
中國
出版：2026-Oct-26 17:15
更新：2026-Oct-26 17:15

張雪駕電單車「水上漂」逾40公里　破健力士世界紀錄

分享：
「張雪機車」創辦人張雪在家鄉挑戰40.74公里水上行駛。（圖／翻攝微博「新華社」）

「張雪機車」創辦人張雪在家鄉挑戰40.74公里水上行駛。（圖／翻攝微博「新華社」）

內地「張雪機車」創辦人張雪25日在家鄉湖南麻陽，駕駛改裝機車（電單車）在錦江水域完成40.74公里水上行駛，成功刷新「改裝摩托車（電單車）在開闊水域行駛最遠距離」世界紀錄，他當場將證書及車輛一併贈送給家鄉，還特別叮囑「不要掛二手平台」，氣氛熱絡。

證書及車輛一併贈家鄉

《極目新聞》報道，張雪完成挑戰並領取證書後，隨即宣布將紀錄證書及這次挑戰所使用的MX450改裝電單車，贈送給家鄉麻陽縣。

張雪在贈車儀式上，還特地麻陽縣委書記廖園熙，不要把這輛車「掛二手平台」，讓現場氣氛互動相當熱絡。廖園熙回應，將在這輛電單車上掛滿麻陽當地的農副特產，藉此展示家鄉特色產品。

XxjpseC000229 20261025 PEPFN0A001 XxjpseC000228 20261025 PEPFN0A001 XxjpseC000232 20261025 PEPFN0A001 XxjpseC000235 20261025 PEPFN0A001 XxjpseC000225 20261025 PEPFN0A001 XxjpseC000236 20261025 PEPFN0A001 XxjpseC000234 20261025 PEPFN0A001 XxjpseC000231 20261025 PEPFN0A001 XxjpseC000237 20261025 PEPFN0A001 XxjpseC000227 20261025 PEPFN0A001 XxjpseC000230 20261025 PEPFN0A001

接下來要「環金門跑」

張雪於25日上午11時，獨自駕駛張雪機車品牌正在研發的拉力車MX450出發，在錦江水域依序完成8個賽段，途中必須轉彎7次，最終於11時32分完成全長40.74公里的水上行駛。上午11時41分，健力士世界紀錄官方見證官在現場宣布，張雪成功獲得「改裝摩托車（電單車）在開闊水域行駛最遠距離」紀錄。

張雪還曾表示，完成這次世界紀錄挑戰後，接下來要「環金門跑」，規畫從廈門出發，穿越水域抵達金門，再完成繞島一圈。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務