內地「張雪機車」創辦人張雪25日在家鄉湖南麻陽，駕駛改裝機車（電單車）在錦江水域完成40.74公里水上行駛，成功刷新「改裝摩托車（電單車）在開闊水域行駛最遠距離」世界紀錄，他當場將證書及車輛一併贈送給家鄉，還特別叮囑「不要掛二手平台」，氣氛熱絡。
證書及車輛一併贈家鄉
《極目新聞》報道，張雪完成挑戰並領取證書後，隨即宣布將紀錄證書及這次挑戰所使用的MX450改裝電單車，贈送給家鄉麻陽縣。
張雪在贈車儀式上，還特地麻陽縣委書記廖園熙，不要把這輛車「掛二手平台」，讓現場氣氛互動相當熱絡。廖園熙回應，將在這輛電單車上掛滿麻陽當地的農副特產，藉此展示家鄉特色產品。
接下來要「環金門跑」
張雪於25日上午11時，獨自駕駛張雪機車品牌正在研發的拉力車MX450出發，在錦江水域依序完成8個賽段，途中必須轉彎7次，最終於11時32分完成全長40.74公里的水上行駛。上午11時41分，健力士世界紀錄官方見證官在現場宣布，張雪成功獲得「改裝摩托車（電單車）在開闊水域行駛最遠距離」紀錄。
張雪還曾表示，完成這次世界紀錄挑戰後，接下來要「環金門跑」，規畫從廈門出發，穿越水域抵達金門，再完成繞島一圈。
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