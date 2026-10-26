小鵬X9撞到報廢　安全氣囊沒彈出　官方回覆稱「未達觸發條件」(有片)

早前有小鵬X9意外撞上撞上路壆、路邊樹木及電線桿後翻側，車頭嚴重損毀要報廢，但安全氣囊卻沒有彈出，客服事後更稱是因為撞擊力不夠，而官方亦回應碰撞未達觸發條件。 車主劉先生表示，當時朋友駕駛車輛，自己坐在副駕，為避開前方混凝土攪拌車，而意外撞車翻側，劉先生與朋友在短暫昏迷後自行爬出。劉先生質疑車輛撞到嚴重損毀，為何安全氣囊沒有彈出，決定聯繫售後，對方卻辯稱「撞擊力度不夠、撞擊點位不對」，令他不禁嘲諷「難道出事故的時候，我要找點位去撞嗎？」

內媒揭發小鵬X9的手冊中，對氣囊彈出條件多用「可能」來表述，沒有明確標準，手冊又指「當碰撞的沖擊力被吸收或分散至車身時，安全氣囊可能不會展開」。 小鵬汽車回應指，經後台資料和行車視訊分析，碰撞發生時車輛處於手動駕駛狀態，碰撞前司機持續踩加速踏板，並猛打軚盤。本次事故未達到車輛安全氣囊碰撞感測器觸發條件，針對客戶提出委託第三方鑑定的訴求，小鵬表示尊重及配合。 早前空氣彈簧漏氣問題 召回逾3萬輛 翻查資料，小鵬X9早前因前空氣彈簧存在漏氣問題，召回2023年8月8日至2025年8月11日期間生產的小鵬X9汽車，合共約3.35萬輛。