中國專題｜內地年輕人流行「養磚」如開盲盒賦情緒價值 專家憂可致肺炎

內地年輕人近月興起一股「養磚」熱潮，不少人從路邊、河灘甚至拆卸區域撿回舊紅磚，每天噴灑清水，等待磚面慢慢長出苔蘚、蕨類植物甚至小花，猶如「開盲盒」，把本來不起眼的磚頭變成充滿綠意的微型生態景觀，提供滿滿的情緒價值。但有專家警告「養磚」可能暗藏衛生風險，嚴重可致肺炎。 社交平台掀熱潮 舊磚變微生態景觀 「養磚」在約今年8月在社交平台上爆紅，大批網民分享培養過程和成果。有人每天記錄磚頭由光禿禿到逐漸泛綠的變化，也有人養了一年後，發現磚面除了長滿苔蘚，還冒出蕨類和小黃花，因此被稱為充滿驚喜的「自然盲盒」。

專家指，空氣中原本便廣泛存在苔蘚孢子，只要遇上合適的濕度和溫度便會恢復生長。老舊磚塊表面粗糙且布滿孔隙，容易積聚水分、灰塵和薄土，正好是苔蘚孢子生長的理想環境。 門檻低成本近乎零 「養不死」成賣點 相較於飼養貓狗等，「養磚」最大的特色是成本極低，只需撿拾一塊帶孔隙的舊紅磚，用清水浸泡24小時，再放入簡單容器內，每天噴水兩三次即可，幾乎毋須花錢。有內地網民指「養磚」不花錢、不佔地方、不破壞家居環境，也毋須清理排泄物，「比貓狗省心，比多肉(植物)好養」。此外，由於苔蘚生命力強，即使一段時間忘記澆水，也只是暫時休眠，待再次補充水分後又能恢復生長，被大讚「養不死」。

養磚一年多的北京愛好者連悅岐表示，看著磚面逐漸長出新綠，「成就感不亞於完成一個耗時很久的項目」。另有參與者認為，「養磚」最吸引人之處是沒有特定目標、毋須向任何人交代，就算最後長不出理想景觀也無所謂。

情緒價值成吸引力 滿足年輕人療癒需求 這股潮流背後，折射出內地龐大的「情緒消費」市場需求。《2025至2029年中國情緒經濟消費趨勢洞察報告》指，2025年中國情緒經濟市場規模達27,185.5億元人民幣，預計2030年將增至51,248.3億元。其中23歲至28歲職場新人佔主要消費群體53.66%；且有75.21%的年輕人表示，情緒消費的核心訴求是自我療愈、緩解精神內耗。 有內媒日前發文分析「養磚」現象，指其最大特點是成本近乎零，卻能帶來穩定的情緒回饋。報道指有數據顯示，60%城市青年長期受到情緒焦慮困擾；並引述首都醫科大學附屬北京朝陽醫院神經科教學主任、主任醫師魯明稱，不論「養磚」有否實際用途，只要能提供情緒價值便有意義，他指，當人們看到磚頭出現細微變化時，大腦會釋放多巴胺等神經遞質作為獎勵，從而產生愉悅感和滿足感。魯明形容，「養磚」有如一種「單向社交」，毋須與他人互動、不必擔心人際相處中的失敗與挫折，而且幾乎零成本，便能獲得心理慰藉。

潮濕環境易滋生霉菌 嚴重或引發肺部感染 但「養磚」已引起醫學界關注。據報不少「養磚」者反映曾有打噴嚏、流鼻水及眼睛痕癢等症狀。首都師範大學生命科學學院退休副教授李學東指，問題一般並非來自苔蘚本身，而是磚塊及培養環境長期潮濕，導致霉菌滋生及擴散。 陸軍軍醫大學第一附屬醫院(西南醫院)呼吸內科副主任醫師熊福表示，潮濕的苔蘚和泥土會持續產生曲霉菌孢子，當人們澆水或移動磚頭時，這些微小孢子容易飄散至空氣中，並被吸入人體支氣管及肺泡。即使是健康人士，長期吸入相關孢子亦可能引發過敏性鼻炎或過敏性支氣管炎，出現打噴嚏、咽喉痕癢、乾咳、胸悶及氣喘等症狀；患有哮喘、慢性阻塞性肺病、支氣管擴張等肺部疾病人士，以及免疫力較低者，嚴重甚至可能出現曲霉菌肺炎。

有醫生亦提醒，戶外撿拾的舊磚可能沾有泥土、粉塵及其他雜質，若手部有傷口，亦要提防破傷風菌及真菌經傷口入侵的風險。李學東建議，「養磚」人士可把磚塊放入有蓋的半封閉透明生態瓶或生態箱內，把濕度維持於60%至80%，減少頻繁噴水及接觸霉菌的機會。操作時最好佩戴手套及口罩，若出現身體不適，應盡快求醫。