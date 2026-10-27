福建男偷2000元香油錢 被捕後辯稱留下1元「祈求神明原諒自己」

福建泉州惠安縣日前發生荒唐偷竊案，一名38歲的覃姓男子竊取寺廟功德箱的香油錢，總值約2千元人民幣。但小偷離開前留下1元人民幣，彷彿像是在跟神明懺悔，幽默一幕被閉路電視錄低，掀起網友熱議。
把握管理員外出用餐時間偷錢
事件發生於當日中午，寺廟李姓管理員於用餐後返回大殿，驚覺功德箱內香油錢被偷竊，隨即向當地警署報案，李男表示，自己平時駐守大殿，僅於午餐時段短暫離去，想不到短時間內被趁機下手。
警方翻查閉路電視，發現一名男子當時在大殿內不停遊走，神情極度緊張且頻頻探頭查看門口方向。確認附近無人後，他走進功德箱，熟練地取出預先準備好的工具，將箱內大量鈔票逐一取出並放入自己的袋內。警方根據線索迅速掌握疑犯身分，順利逮捕一名覃姓男子，並當場追回被偷走的香油錢。
幽默的是，覃男偷竊後走向桌子前留下人民幣1元，才匆忙逃離現場。他事後向警方坦言，留下人民幣1元的目的是希望「祈求神明原諒自己的行為」。
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男子偷光寺廟香油錢 留下一元求神原諒 近日，福建泉州一間寺廟功德箱裡的香油錢被盜，竊賊偷光所有錢，臨走時卻在供桌上留下一元錢，祈求神明原諒。 綜合大陸媒體報導，幾天前，泉州惠安一間寺廟發生盜竊案，管理寺廟的李先生說，自己平時幾乎都待在寺廟殿堂內，只有中午吃飯時會短暫離開。案發當天，他吃完午餐返回寺廟後，發現功德箱內的錢不翼而飛，於是趕緊報警。 不久，偷竊寺廟香油錢的38歲覃姓男子被警方逮捕，被偷的2000元香油錢也被追回。 覃男承認自己的偷竊行為，並坦承之所以在偷完香油錢後留下1元錢，是希望祈求神明的原諒。目前他已被拘捕，案件正在審理中。 https://t.co/Edf4SkWQ03— 新唐人電視台 (@NTDChinese) October 25, 2026