熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 法國示威 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
中國
出版：2026-Oct-27 11:30
更新：2026-Oct-27 11:30

福建男偷2000元香油錢 被捕後辯稱留下1元「祈求神明原諒自己」

分享：
一名男子偷功德箱的香油錢，並留下1元人民幣求原諒

一名男子偷功德箱的香油錢，並留下1元人民幣求原諒

福建泉州惠安縣日前發生荒唐偷竊案，一名38歲的覃姓男子竊取寺廟功德箱的香油錢，總值約2千元人民幣。但小偷離開前留下1元人民幣，彷彿像是在跟神明懺悔，幽默一幕被閉路電視錄低，掀起網友熱議。

把握管理員外出用餐時間偷錢

事件發生於當日中午，寺廟李姓管理員於用餐後返回大殿，驚覺功德箱內香油錢被偷竊，隨即向當地警署報案，李男表示，自己平時駐守大殿，僅於午餐時段短暫離去，想不到短時間內被趁機下手。

福建男子取出香油錢，不少為紙幣 福建男子將香油錢放入自己袋內 福建男子將香油錢放入自己袋內後離開

警方翻查閉路電視，發現一名男子當時在大殿內不停遊走，神情極度緊張且頻頻探頭查看門口方向。確認附近無人後，他走進功德箱，熟練地取出預先準備好的工具，將箱內大量鈔票逐一取出並放入自己的袋內。警方根據線索迅速掌握疑犯身分，順利逮捕一名覃姓男子，並當場追回被偷走的香油錢。

幽默的是，覃男偷竊後走向桌子前留下人民幣1元，才匆忙逃離現場。他事後向警方坦言，留下人民幣1元的目的是希望「祈求神明原諒自己的行為」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務