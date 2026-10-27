福建男偷2000元香油錢 被捕後辯稱留下1元「祈求神明原諒自己」

福建泉州惠安縣日前發生荒唐偷竊案，一名38歲的覃姓男子竊取寺廟功德箱的香油錢，總值約2千元人民幣。但小偷離開前留下1元人民幣，彷彿像是在跟神明懺悔，幽默一幕被閉路電視錄低，掀起網友熱議。

把握管理員外出用餐時間偷錢

事件發生於當日中午，寺廟李姓管理員於用餐後返回大殿，驚覺功德箱內香油錢被偷竊，隨即向當地警署報案，李男表示，自己平時駐守大殿，僅於午餐時段短暫離去，想不到短時間內被趁機下手。