老乾媽傳以AI取代600工人 官方反駁稱裁員消息不實

知名辣椒醬品牌「老乾媽」近期傳出引入AI視覺品質檢驗系統，將原本600多名辣椒分類工人裁減至48人，引發部份內地網友不滿揚言抵制。老乾媽官方客服澄清，相關裁員說法並非事實，呼籲消費者理性看待。 據《快科技》10月26日報道，近日不少自媒體發布文章，宣稱老乾媽透過AI技術大幅裁員，將原本600多名工人縮減至48人，相關內容迅速在網路發酵。受傳聞影響，部分消費者表示不再購買老乾媽，相關話題於10月26日登上熱搜。 網民揚言抵制 影響網上銷量

傳聞影響老乾媽網上銷量，第三方數據平台顯示，以某網購平台為例，老乾媽在傳聞出現前每日平均銷售額為5,000至1萬元人民幣，但自10月22日起，連續多日銷售額落在1,000至5,000元人民幣。面對質疑，老乾媽官方客服表示，網傳AI裁員消息不實，公司從未發布相關資訊，呼籲消費者不要輕信網路傳言。

去年營收54億元人民幣創新高 在10月初，老乾媽常務副總、首席質量官李鑫在2026年貴州省質量發展大會上對外透露，「通過四年的質量鞏固與體系優化，2025年，我們營收達54億元人民幣，創歷史最高峰值」。 據悉，2019年創辦人陶華碧重回一線管理坐鎮企業，恢復傳統原料標準，持續投入資金推進廠區智能化升級，落地全線以AI管理系統，以智能化改造穩住產品品質，重回業績巔峰。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章