反詐騙網紅被揭2年前被「掹指甲」虐待死 曾揭太子集團黑幕

內地自媒體網紅「徽劍」吳愷疑因生前長期揭露緬甸、柬埔寨電騙內幕，包括曾舉報柬埔寨太子集團骨幹、柬埔寨安徽商會會長劉忍。據《界面新聞》近期獲得法院裁判文書資料，指徽劍生前被多人綁架並毆打，最終被遺棄在江西山區身亡。 據《界面新聞》取得的廣東省高級人民法院二審裁定書，2024年10月，河南籍的犯人趙冰在Telegram上看到網名「少校」、又稱「泰哥」的人發布綁架任務，懸紅30萬元人民幣。雙方透過加密通訊軟件Yeechat聯絡，對方要求綁架一名經常在微信揭露緬北電騙資訊的人，目標人物為吳愷。

趙冰找多人參與任務，並將酬金提高至100萬元人民幣，並購買車輛及犯案用手機。法院文書顯示，2024年11月初，另一名涉案人士曹東也加入，負責策劃綁架及調度。 冒充警察後多番凌虐 2024年11月10日下午，吳愷在廣東惠州大亞灣市場的停車場取件時，多人冒充警察，將他強行綁架上一輛白色汽車，交由趙冰盤問。當天傍晚，趙冰按照「少校」要求，逼使吳愷刪除微信文章，之後將他帶往河源市。由於「少校」認為吳愷說謊，趙冰繼續在河源某處山坡毆打、逼供，及使用鉗子掹掉吳愷一隻手指一半指甲。

裁判文書記載，11月11日下午，趙冰將吳愷帶到江西省贛州市定南縣山上的草叢。同行人員離開後，趙冰用腳踢向吳愷頸部及後腦勺，導致吳愷昏迷，隨後拍照傳給「少校」。天黑後，趙冰以枯草覆蓋吳愷，將他遺棄在山上，再搭車逃回河南省民權縣。 2024年11月13日中午，定南縣龍塘鎮村民在公路旁山上發現吳愷遺體。法醫鑑定認為，吳愷因頭面部外傷引發蛛網膜下腔出血及硬腦膜下出血死亡。 生前曾公開舉報劉忍 對方曾發聲明否認 吳愷早年曾從事網路策劃工作，2010年創辦深圳市徽劍網路科技有限公司，後以「徽劍」為網名在網路發文，主題逐漸轉向揭露境外電騙及相關犯罪活動。

2024年8月，吳愷公開發文，指控柬埔寨太子集團骨幹、柬埔寨安徽商會會長劉忍涉嫌暴力放貸、把裝修店老闆毆打致死、收取商鋪保護費，以及經營電騙園區等。數日後，劉忍以柬埔寨安徽商會名義發布聲明，否認相關指控，稱爆料屬於「惡意造謠、無端污衊」，並透過當地華文媒體刊發相關內容。 值得注意的是，2026年6月17日，公安部通報，劉忍被指為陳志旗下太子集團特大跨境犯罪集團的重要骨幹成員，涉嫌網路賭博、電騙、非法拘禁及故意傷害等多項罪名，被押回內地。