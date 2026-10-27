急性膽管炎｜河南女「玩命式減肥」每日僅食一個素包 一周減十磅險死

河南省安陽市滑縣一名周姓女子，為了在自己店鋪開幕時以理想體態示人，採取「玩命式」節食方式減肥，每天只吃一個素包，餓了就喝水，短短7天瘦身4.5公斤（約9.9磅），卻因此罹患嚴重急性膽囊炎（Acute cholangitis），需要接受手術治療，讓她後悔不已。 腹痛到昏厥 打止痛針暫緩不適 據《大眾新聞》報道，周女士表示，9月中旬她為了在小店開張前更精神，目標在半個月內減肥7.5公斤（約16.5磅）。為了達標，她每天早餐只吃一個素包，其他時間幾乎不進食，僅靠喝水忍耐飢餓。堅持7日後，她體重下降約9.9磅，身體卻開始出現問題。

當時她感到全身無力、頭暈，就醫檢查發現體內缺鉀、缺鈉，白血球數值也偏高。周女士隨即恢復正常飲食，原以為身體已經逐漸恢復，約10天後嚴重腹痛。 9月30日凌晨3時多，周女士突然感到胃痛，之後數日反覆發作。前三次疼痛時，她喝了婆婆煮的麵湯，症狀便有所緩解；但第四次發作時，飲麵湯已經無法止痛，她只好緊急求醫，靠止痛針暫緩不適。 10月6日凌晨，疼痛再次襲來，這次連止痛針和輸液都無法緩解。周女士回憶，從發作到當天下午3時，十多個小時難耐痛楚，數度痛到昏厥，醫護人員為她安排吸氧氣等，並使用生命徵象監測儀器觀察狀況。

長時間空肚 或影響膽汁排出 經當地醫院手術後，醫生發現她的膽囊已經嚴重發炎，因此放置引流管將膽汁引流至體外。醫生詢問她是否長期不吃早餐、飲食不規律、偏好高油高脂食物，或曾經節食減肥，指出這些因素都可能與膽囊炎發作有關。回想起先前極端節食，周女士相當後悔。 膽汁平時儲存在膽囊內，進食後，膽囊會收縮並釋放膽汁，協助消化脂肪。若長時間不進食，膽囊收縮次數減少，膽汁可能積聚及濃縮，增加膽固醇結晶及膽結石形成的風險；若結石阻塞膽囊管，便可能引發膽囊發炎。