江蘇醫生開藥問AI軟件「豆包」 　病人驚慌不敢取藥(有片)

醫療界積極引入多項人工智能（AI）技術，惟江蘇省徐州市近日有市民稱，家人在徐州醫科大學附屬醫院就診時，發現醫生拿着手機使用AI軟件「豆包」查詢並開藥，令其不敢讓病人服用。事件引發熱議，有網民批評認為「那你不如自己在家用豆包看」，亦有人指醫生借助AI翻查資料是正常操作。

事件發布者周一（26日）稱，年長家人因心腦血管疾病住院10多天，出院後血壓一直未能降下來，於是便帶家人到醫院求診，想更換另外一種血壓藥，診症期間，發帖者發現醫生取出手機，向AI軟件「豆包」查詢藥物資料並開處方，令她擔心處方的安全性，其當時不敢取藥。發布者擔心，假如吃藥出了事，不知道應該起訴醫生，還是起訴豆包。發布者表示，最終沒有去為家人取藥，仍按過去的處方用藥。

有網民指醫生作為專業人士，借助AI查詢藥物資料、副作用等，並沒大不妥，因他們懂得判斷AI提供的資料是否準確，即使問AI，最終也要為自己的處方負責，「現在許多醫生都用豆包啊」。惟亦有人批評醫生「以前沒有Ai估計都誤診別人」、「那你不如自己在家用豆包看，豆包讓你看醫生，醫生再看豆包好滑稽」。亦有人批評豆包本身的AI答案有問題，「豆包有它的優勢但是有時會胡編」、「用Ai我不反對你最起碼用個聰明點的Ai吧」。