深圳皇崗村景點｜錦繡園雅緻休閒 龍獅牌坊莊氏宗祠穿越古今

皇崗本名黃岡？「深圳第一村」皇崗村 古村尋味一日遊

皇崗由來 原名「黃岡」? 皇崗村位於深圳福田區中心城區，皇崗口岸無縫接駁地鐵7號線，兩個站便到皇崗村站。皇崗村被高樓大廈環繞，卻是古色古香，令人有穿越的感覺。 皇崗村始建於明朝，距今已有近600年歷史。據記載，明宣德年間，莊順齋攜族人從公明遷居皇崗，來到這裏開村。這裏從前由上圍、下圍、吉龍、水圍四個自然村組成，後來水圍獨立開來，餘下三個自然村便組成今日的村落。 皇崗，原本不叫「皇崗」，而是「黃岡」。清康熙年間《新安縣志》記載此地名為「小黃岡」，因為那裏曾經有一座山叫黃岡山，「黃岡村」因而得名。

這裏全村都姓莊。莊氏宗族曾出過一位狀元名叫莊有恭，為乾隆年代所欽點的。他中榜後，來到黃岡祭拜，這條村便因此有了改名的說法。一說高中皇榜的狀元來過黃岡，那就改名為「皇崗」；也有說是莊有恭直接提筆，將黃岡改為「皇崗」，說這個名字更符合這塊風水寶地。 至於由「岡」改為「崗」，岡指山嶺，而崗指山坡。從皇崗村的地形看，村子設在山坡上，在高處立圍更合理，所以從黃岡改為皇崗，不僅更具氣勢、更威武，似乎也更符合地貌，所以說莊有恭這位狀元郎改名字改得好。

龍獅牌坊 靈王古廟 莊氏宗祠：古今同框一秒穿越 從皇崗村站出站，視線從福田中心區的玻璃幕牆一頭栽進傳統村落，這種「一秒穿越」的感覺，正是皇崗村最迷人的地方。 進村先見龍獅牌坊。一門二柱七牌樓的規制，氣勢不凡。牌坊之內是皇崗文化廣場：中央音樂噴泉定時綻放，一旁復古大鐘樓每到整點敲響鐘聲，還有露天演出舞台，村民集聚閒聊、孩子追逐奔跑，休閒無比。 穿過廣場拾級而上，是全村的精神核心莊氏宗祠。這座以數百年歷史舊祠為本重建的嶺南建築，磚雕、灰塑、陶塑樣樣精緻，門前掛着乾隆時代狀元留下的名聯；祠內設有皇崗博物館，是全國第一座村級博物館。

祠堂旁的靈王古廟據說始建於明代，綠琉璃瓦、單進三開間，已列入福田區不可移動文物名錄中。站在廟前抬頭一看，古廟與背後的平安金融中心同框，一張照片裝下了深圳百多年的變遷。 龍獅牌坊地址 深圳市福田區皇崗二街 柴灣角街在荃灣 街名跟木材有關？｜香港街道故事

錦繡園：鬧市中的蘇州園林 連石頭都來自江南 祠堂北側藏着錦繡園，是深圳市區極具規模的蘇州園林。當年村裏特意請來蘇州設計師與工匠，園內石頭都是從江南運來的太湖石。 全園以湖為心，環湖四亭一舫，四座涼亭取字相連正是「興旺發達」，湖中錦鯉成群。白牆紅柱之外高樓環伺，鬧中取靜，是村中最雅緻休閒之地。 錦繡園地址 深圳市福田區皇崗四街 錦繡園開放時間 06:00 – 18:00（免費入場） 皇崗美食街：深港美食集匯 逛累了，皇崗一街兩旁幾乎全是食肆：1973年創立的香港新發燒臘、港式點心茶餐廳，還有火鍋、糖水、潮汕砂鍋粥。深港兩地的味道，都能在這條街上品嚐得到。

皇崗食街毗鄰水圍1368文化街區，兩片食肆幾乎連成一片，遊玩過後還可以吃夜市通宵飽腹享樂後，再從24小時通關的皇崗口岸返港不遲。 皇崗美食街地址 深圳市福田區水圍村水圍九街 列拿士地臺英文翻譯擺烏龍 女王大道誤譯皇后大道｜香港街道故事

從600年前的黃土崗，到今天深圳福田中心區的古村落，皇崗村在趕上深圳速度的同時，依然守護着莊氏族人世代相傳的根脈與記憶。下次經皇崗口岸北上，不妨以這裏為第一站，在高樓與古祠之間，感受深港之間的歷史記憶。