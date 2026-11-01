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出版：2026-Nov-01 07:00
更新：2026-Nov-01 07:00

深圳皇崗村景點｜錦繡園雅緻休閒 龍獅牌坊莊氏宗祠穿越古今

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皇崗本名黃岡？「深圳第一村」皇崗村 古村尋味一日遊

皇崗本名黃岡？「深圳第一村」皇崗村 古村尋味一日遊

新皇崗口岸開通後，過關只需約5分鐘，北上更方便。你知道嗎？皇崗口岸附近，有一條數百年歷史的古村——皇崗村。這條村雖然「古」，但並不「舊」，還是深圳數一數二的「土豪村」，村內吃喝玩樂俱全。

「皇崗」二字，源自於這條村，名字背後還有一段佳話，它又是怎樣成為「深圳第一村」呢？

新皇崗口岸交通｜巴士、小巴等路線（運輸署） 新皇崗口岸交通｜巴士、小巴等路線（運輸署） 新皇崗口岸交通｜巴士、小巴等路線（運輸署） 新皇崗口岸交通｜巴士、小巴等路線（運輸署） 新皇崗口岸交通｜巴士、小巴等路線（運輸署） 新皇崗口岸交通｜巴士、小巴等路線（運輸署） 新皇崗口岸樓層公布，L2為公共運輸交匯處 新皇崗口岸樓層公布，L2為公共運輸交匯處 新皇崗口岸公共運輸交匯處巴士站位置 新皇崗口岸位置 新皇崗口岸交通｜巴士上客點（運輸署） 新皇崗口岸交通｜增設指示牌（運輸署）

皇崗由來 原名「黃岡」?

皇崗村位於深圳福田區中心城區，皇崗口岸無縫接駁地鐵7號線，兩個站便到皇崗村站。皇崗村被高樓大廈環繞，卻是古色古香，令人有穿越的感覺。

皇崗村始建於明朝，距今已有近600年歷史。據記載，明宣德年間，莊順齋攜族人從公明遷居皇崗，來到這裏開村。這裏從前由上圍、下圍、吉龍、水圍四個自然村組成，後來水圍獨立開來，餘下三個自然村便組成今日的村落。

皇崗，原本不叫「皇崗」，而是「黃岡」。清康熙年間《新安縣志》記載此地名為「小黃岡」，因為那裏曾經有一座山叫黃岡山，「黃岡村」因而得名。

這裏全村都姓莊。莊氏宗族曾出過一位狀元名叫莊有恭，為乾隆年代所欽點的。他中榜後，來到黃岡祭拜，這條村便因此有了改名的說法。一說高中皇榜的狀元來過黃岡，那就改名為「皇崗」；也有說是莊有恭直接提筆，將黃岡改為「皇崗」，說這個名字更符合這塊風水寶地。

至於由「岡」改為「崗」，岡指山嶺，而崗指山坡。從皇崗村的地形看，村子設在山坡上，在高處立圍更合理，所以從黃岡改為皇崗，不僅更具氣勢、更威武，似乎也更符合地貌，所以說莊有恭這位狀元郎改名字改得好。

簡而言之，自清乾隆年間開始，這裏正式改名為「皇崗」。如今皇崗口岸的命名，正是源自這村落。

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皇崗村有近600年歷史。明宣德年間，莊敬德裔孫莊順齋攜同族人遷居於此，成為皇崗村的開村始祖。原行政村由上圍、下圍、吉龍三個自然村組成，面積約0.5平方公里。（圖片來源：視覺中國） 皇崗村入口的龍獅牌坊，柱前一對石獅子鎮守，坊頂覆蓋琉璃瓦，繪上精美花紋。在深圳有個說法：看牌坊，便知村子富不富。單看這一座，皇崗村的實力已不言而喻。（圖片來源：Carrie追日落@小紅書） 皇崗文化廣場以復古鐘樓為中心地標，鐘樓前方是音樂噴泉，定時隨樂聲起落、水花伴燈光起舞，入夜後尤其好看，是村中人氣最旺的角落。（圖片來源：視覺中國）

龍獅牌坊 靈王古廟 莊氏宗祠：古今同框一秒穿越

從皇崗村站出站，視線從福田中心區的玻璃幕牆一頭栽進傳統村落，這種「一秒穿越」的感覺，正是皇崗村最迷人的地方。

進村先見龍獅牌坊。一門二柱七牌樓的規制，氣勢不凡。牌坊之內是皇崗文化廣場：中央音樂噴泉定時綻放，一旁復古大鐘樓每到整點敲響鐘聲，還有露天演出舞台，村民集聚閒聊、孩子追逐奔跑，休閒無比。

穿過廣場拾級而上，是全村的精神核心莊氏宗祠。這座以數百年歷史舊祠為本重建的嶺南建築，磚雕、灰塑、陶塑樣樣精緻，門前掛着乾隆時代狀元留下的名聯；祠內設有皇崗博物館，是全國第一座村級博物館。

祠堂旁的靈王古廟據說始建於明代，綠琉璃瓦、單進三開間，已列入福田區不可移動文物名錄中。站在廟前抬頭一看，古廟與背後的平安金融中心同框，一張照片裝下了深圳百多年的變遷。

龍獅牌坊地址

深圳市福田區皇崗二街

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皇崗口岸過關（添馬台） 皇崗口岸過關（添馬台） 皇崗口岸過關（添馬台） 皇崗口岸過關（添馬台）

錦繡園：鬧市中的蘇州園林 連石頭都來自江南

祠堂北側藏着錦繡園，是深圳市區極具規模的蘇州園林。當年村裏特意請來蘇州設計師與工匠，園內石頭都是從江南運來的太湖石。

全園以湖為心，環湖四亭一舫，四座涼亭取字相連正是「興旺發達」，湖中錦鯉成群。白牆紅柱之外高樓環伺，鬧中取靜，是村中最雅緻休閒之地。

錦繡園地址

深圳市福田區皇崗四街

錦繡園開放時間

06:00 – 18:00（免費入場）

皇崗美食街：深港美食集匯

逛累了，皇崗一街兩旁幾乎全是食肆：1973年創立的香港新發燒臘、港式點心茶餐廳，還有火鍋、糖水、潮汕砂鍋粥。深港兩地的味道，都能在這條街上品嚐得到。

皇崗食街毗鄰水圍1368文化街區，兩片食肆幾乎連成一片，遊玩過後還可以吃夜市通宵飽腹享樂後，再從24小時通關的皇崗口岸返港不遲。

皇崗美食街地址

深圳市福田區水圍村水圍九街

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錦繡園的蘇式造園工藝相當講究：1998年建園時，村裏特意請來蘇州工匠主理，園內點景的太湖石亦千里迢迢自江南運來，一亭一廊皆有出處。（圖片來源：視覺中國） 皇崗食街毗鄰水圍1368文化街區，兩片食肆幾乎連成一片，夜市尤其熱鬧。（圖片來源：視覺中國） 皇崗村美食街有不少港式口味的食店：1973年創立的香港新發燒臘、老牌港式點心茶餐廳坐鎮街頭，入夜後火鍋、糖水、潮汕砂鍋粥店林立，煙火氣一直到深夜。（圖片來源：視覺中國）

從600年前的黃土崗，到今天深圳福田中心區的古村落，皇崗村在趕上深圳速度的同時，依然守護着莊氏族人世代相傳的根脈與記憶。下次經皇崗口岸北上，不妨以這裏為第一站，在高樓與古祠之間，感受深港之間的歷史記憶。

延伸閱讀：　中國第一個24小時通關陸路口岸｜皇崗口岸之一

本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注

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