阿里巴巴遭美列涉軍名單　興訟獲法院叫停遊說相關禁令

中國電商巨頭阿里巴巴與美國政府的法律攻防出現新進展！美國聯邦法官當地時間26日批准阿里巴巴申請的初步禁制令，讓其得以繼續聘用同時代理美國國防承包商的遊說人士，但並未將阿里巴巴從美國五角大樓的中國涉軍企業名單中移除。 據《路透社》27日報道指出，美國國防部今年6月將阿里巴巴列入涉嫌協助中國軍方的企業名單，百度、電動車業者比亞迪等中國科技與製造業企業也在名單之列。阿里巴巴隨後於6月向美國政府提起訴訟，要求撤銷相關認定，主張相關決定缺乏事實與法律依據。

遊說公司面臨業務衝突 阿里巴巴表示，公司產品與服務主要用於零售、物流及企業科技，而非國防或情報活動，並否認與中國軍方存在軍事關聯。 此次法院裁決的重點，在於遊說業務可能受到的連帶限制。由於阿里巴巴遭列入相關名單，若遊說公司同時代理阿里巴巴及美國國防部承包商，可能面臨業務衝突，迫使遊說業者在不同客戶之間做出選擇。最新禁制令暫時限制美國政府以這類關係為由拒絕相關企業取得國防部合約，讓阿里巴巴得以繼續聘用同時服務國防承包商的遊說人士。

不等於受正式經濟制裁 不過，這並不代表阿里巴巴已經在訴訟中勝訴。公司仍被列在五角大樓的中國涉軍企業名單上，針對名單認定提出的法律挑戰也仍在進行中。 依美國相關規定，被列入名單不等於直接遭受正式經濟制裁，但會限制五角大樓與名單企業簽約；自2027年起，相關限制還將擴及透過第三方採購這些企業的產品或服務，可能影響企業與美國政府及國防供應鏈的往來。 阿里巴巴目前主張，美方對公司的認定並無事實或法律依據，並尋求從名單中除名。《路透社》報道，截至報道刊出時，阿里巴巴尚未立即回應最新禁制令的置評請求。