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出版：2026-Oct-27 18:53
更新：2026-Oct-27 18:53

內地首部AI生成電影票房遇冷　上映5日僅130萬

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內地首部AI生成電影《三星堆：未來往事》上周五上映，上映5日票房約130.8萬元。(網上圖片)

內地首部AI生成電影《三星堆：未來往事》上周五上映，上映5日票房約130.8萬元。(網上圖片)

內地首部人工智能（AI）生成電影、由博納影業出品的《三星堆：未來往事》上周五（23日）上映，據內地影視分析平台貓眼專業版的數據顯示，上映5日票房約130.8萬元（人民幣，下同），上座率為0.2%，平均每場觀影人次僅有0.3人。

受票房與市場預期落差影響，博納影業（深：001330）股價於周一（26日）收報跌停，周二（27日）承接跌勢，收報5.35元，跌3.43%，總市值縮水至約73.54億元。

據內媒報道，《三星堆：未來往事》片長100分鐘，故事以古蜀文明與未來AI危機為核心，全片由生成式AI技術製作，團隊前後歷時約兩年，才能完成整套電影。

上映5日票房約130.8萬元。(貓眼專業版) 該片長100分鐘，故事以古蜀文明與未來AI危機為核心。(網上圖片) 該片長100分鐘，故事以古蜀文明與未來AI危機為核心。(網上圖片)

成本逾千萬　較難「回本」

該片導演兼製片人曲吉小江在接受內媒採訪時透露，該片製作成本超過千萬元。博納影業行政總裁蔣德富亦表示，同樣規模的電影若由真人實拍，成本至少需要3億元，特別是大場面的特效鏡頭，一個鏡頭就要幾百萬元。內媒分析指，千萬級成本的電影通常需要約3,500萬至5,500萬元票房，方能「回本」，目前票房數字與「回本」目標存在明顯差距。

上海大學上海電影學院教授劉海波分析，市場反應平淡有多重原因，包括AI影像對普通觀眾的吸引力有限、該片缺乏知名演員，以及宣傳推廣不足等。

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