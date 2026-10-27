內地首部AI生成電影票房遇冷　上映5日僅130萬

內地首部人工智能（AI）生成電影、由博納影業出品的《三星堆：未來往事》上周五（23日）上映，據內地影視分析平台貓眼專業版的數據顯示，上映5日票房約130.8萬元（人民幣，下同），上座率為0.2%，平均每場觀影人次僅有0.3人。

成本逾千萬 較難「回本」

該片導演兼製片人曲吉小江在接受內媒採訪時透露，該片製作成本超過千萬元。博納影業行政總裁蔣德富亦表示，同樣規模的電影若由真人實拍，成本至少需要3億元，特別是大場面的特效鏡頭，一個鏡頭就要幾百萬元。內媒分析指，千萬級成本的電影通常需要約3,500萬至5,500萬元票房，方能「回本」，目前票房數字與「回本」目標存在明顯差距。

上海大學上海電影學院教授劉海波分析，市場反應平淡有多重原因，包括AI影像對普通觀眾的吸引力有限、該片缺乏知名演員，以及宣傳推廣不足等。