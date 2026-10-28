MiuMiu萬元針織鞋撞樣川渝「雞婆鞋」 網民：掛個牌子就賣天價

意大利時裝奢侈品牌MiuMiu最新推出一款女裝針織穆勒鞋，內地售價為9,550元人民幣（約11,236港元），在內地社交平台引發熱議，有網民指這款名牌女鞋的外觀與四川、重慶地區老一輩編織的傳統保暖布鞋「雞婆鞋」如出一轍，笑言「這不就是我婆婆織的鞋？」、「加個品牌名淨賺9500」。

《紅星新聞》報道，涉事鞋款為MiuMiu於秋季推出的「徽標飾針織穆勒鞋」（Desert Beige Knit Muless）。有內地網民認為與川渝一帶的「雞婆鞋」十分相似，笑言「這不就是我婆婆織的鞋？」、「這不就是我們小時候穿的毛鞋」，還有人調侃 「設計師採風應該是靠趕場」、「那些外國品牌怎麼老拿我們已經過時的東西，掛個牌子就賣天價了 」、「印個Miumiu標識就敢賣9千多」、「除了那個logo，感覺也沒啥區別了」、「川渝限定走向國際化了」、「川渝人原來從小就擁有了miumiu」 ​。還有人調侃道，千萬不能讓這些外國品牌逛縣城農貿市場，逛完之後「個個靈感爆棚」。

官方：價格難全面衡量價值 對於爭議，MiuMiu官網客服回應稱，該款女鞋採用織物面料製作，兼具舒適與輕盈感，至於保暖效能需視乎實際試穿體驗。至於售價，客服解釋稱商品的價格調整受多重因素影響，包括新材料的研究測試、獨特設計、獨家生產技術以及高端分銷渠道等，強調單憑價格無法全面衡量商品的真正價值。 「雞婆鞋」是四川、重慶地區對傳統手工編織布鞋的俗稱。當地把正孵蛋的母雞稱為「抱雞婆」，因此長者親手編織、加絨保暖的棉鞋就因外型相近被稱為「雞婆鞋」。這類布鞋外觀較為厚重樸實，但內部加絨加厚，穿著舒適暖和，被當地人視為極具地方特色與懷舊情感的居家冬季保暖鞋。