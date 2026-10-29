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出版：2026-Oct-29 11:34
更新：2026-Oct-29 11:34

日劇《VIVANT》涉辱華 三麗鷗中止聯乘割蓆

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日劇《VIVANT》涉辱華 三麗鷗中止聯乘割蓆

日劇《VIVANT》涉辱華 三麗鷗中止聯乘割蓆

日本TBS電視台熱播諜戰劇《VIVANT》第二季近日引發「辱華」爭議，波及與其推出聯名商品的日本三麗鷗（Sanrio），三麗鷗上海深夜發聲明道歉，並宣布中與止VIVANT×三麗鷗角色聯乘合作。

擁有Hello Kitty、玉桂狗、My Melody等知名卡通IP的三麗鷗（上海）國際貿易有限公司10月28日發聲明，稱「近日關於與日本電視劇《VIVANT》的聯名商品，我們收到了來自各方的意見。對於因此給大家帶來的擔憂，我們深表歉意」。

稱與集團理念不符

文中強調此次聯名相關內容，「認為其中包括與三麗鷗集團企業理念不符的表達，因此決定停止本次聯名及所有後續專案及宣傳活動。目前，我們正積極開展相應處理工作」，並強調將認真聽取並重視各方意見，今後在開展聯名合作專案時，會進一步加強相關審核機制。

日本TBS電視台官方購物網站「TBS SHOPPING」原先出售玩偶、T恤等《VIVANT》聯名商品專頁，已下架無法搜尋，相關資訊與貼文亦同樣消失。

三麗鷗曾與VIVANT聯名出品多種周邊商品 三麗鷗（上海）國際貿易有限公司發布聲明 日本TBS電視台熱播諜戰劇《VIVANT》第二季近日引發爭議 日劇《VIVANT》由堺雅人、阿部寬、二階堂富美、松坂桃李、小島秀夫等參演 堺雅人在日劇《VIVANT》真實身分為諜報組織「VIVANT」軍事情報員 日劇《VIVANT》劇本由《半澤直樹》系列的導演福澤克雄原創 日劇《VIVANT》由堺雅人、阿部寬、二階堂富美、松坂桃李、小島秀夫等參演 日劇《VIVANT》由堺雅人、阿部寬、二階堂富美、松坂桃李、小島秀夫等參演 日劇《VIVANT》由堺雅人、阿部寬、二階堂富美、松坂桃李、小島秀夫等參演 日本TBS諜戰劇《VIVANT》第二季引發「抹黑中國」爭議。（圖／翻攝X「TBS_VIVANT」）

據悉，《VIVANT》第二季劇情中出現的敵對中國情報組織，被中國傳媒批評是將侵華日軍曾使用的斷指、刺腹等酷刑「嫁接」到現代中國人角色身上，把中國人塑造成殘酷施暴者，卻把日本自衛隊情報人員描繪成正義反擊的一方，直指是「認知投毒」、煽動對立。

《環球時報》在10月28日社評點名三麗鷗應對錯誤歷史觀畫清界線，指出內地是三麗鷗重要海外市場，2026年上半年在內地市場收入達7.81億元人民幣，年增逾四成，「三麗鷗既然重視內地市場，就應尊重內地消費者對歷史的感受」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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