日本TBS電視台熱播諜戰劇《VIVANT》第二季近日引發「辱華」爭議，波及與其推出聯名商品的日本三麗鷗（Sanrio），三麗鷗上海深夜發聲明道歉，並宣布中與止VIVANT×三麗鷗角色聯乘合作。
擁有Hello Kitty、玉桂狗、My Melody等知名卡通IP的三麗鷗（上海）國際貿易有限公司10月28日發聲明，稱「近日關於與日本電視劇《VIVANT》的聯名商品，我們收到了來自各方的意見。對於因此給大家帶來的擔憂，我們深表歉意」。
稱與集團理念不符
文中強調此次聯名相關內容，「認為其中包括與三麗鷗集團企業理念不符的表達，因此決定停止本次聯名及所有後續專案及宣傳活動。目前，我們正積極開展相應處理工作」，並強調將認真聽取並重視各方意見，今後在開展聯名合作專案時，會進一步加強相關審核機制。
日本TBS電視台官方購物網站「TBS SHOPPING」原先出售玩偶、T恤等《VIVANT》聯名商品專頁，已下架無法搜尋，相關資訊與貼文亦同樣消失。
據悉，《VIVANT》第二季劇情中出現的敵對中國情報組織，被中國傳媒批評是將侵華日軍曾使用的斷指、刺腹等酷刑「嫁接」到現代中國人角色身上，把中國人塑造成殘酷施暴者，卻把日本自衛隊情報人員描繪成正義反擊的一方，直指是「認知投毒」、煽動對立。
《環球時報》在10月28日社評點名三麗鷗應對錯誤歷史觀畫清界線，指出內地是三麗鷗重要海外市場，2026年上半年在內地市場收入達7.81億元人民幣，年增逾四成，「三麗鷗既然重視內地市場，就應尊重內地消費者對歷史的感受」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章