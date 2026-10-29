日本TBS電視台熱播諜戰劇《VIVANT》第二季近日引發「辱華」爭議，波及與其推出聯名商品的日本三麗鷗（Sanrio），三麗鷗上海深夜發聲明道歉，並宣布中與止VIVANT×三麗鷗角色聯乘合作。

擁有Hello Kitty、玉桂狗、My Melody等知名卡通IP的三麗鷗（上海）國際貿易有限公司10月28日發聲明，稱「近日關於與日本電視劇《VIVANT》的聯名商品，我們收到了來自各方的意見。對於因此給大家帶來的擔憂，我們深表歉意」。

稱與集團理念不符

文中強調此次聯名相關內容，「認為其中包括與三麗鷗集團企業理念不符的表達，因此決定停止本次聯名及所有後續專案及宣傳活動。目前，我們正積極開展相應處理工作」，並強調將認真聽取並重視各方意見，今後在開展聯名合作專案時，會進一步加強相關審核機制。