台灣店家指菠蘿包凍檸茶由台發明　道歉聲明再惹爭議

「菠羅先生」老闆前日在YouTuber直播中，指菠蘿包的菠蘿來自台灣，但香港人將名字改成冰火菠蘿油，就變成香港的。其後又指凍檸茶是台灣發明的，叫檸檬紅茶，但到香港就變成凍檸茶。老闆揚言：「名字不一樣，產地就變成他們的」。Youtuber有所懷疑問：「真的假的？」老闆則回覆「真的」，更問圍觀群眾：「你們是不是台灣人？」

指無意造成台灣與香港對立

店主其後在Threads發文，指針對直播影片所引起的爭議，想作補充說明。他續指香港的菠蘿包與凍檸茶，確實有更早的歷史與獨特的飲食文化，是值得尊重的文化原創者。而他想表達的是自己對台灣傳統麵包的情感與堅持，並不是要比較或否定任何地方的飲食文化，更無意造成台灣與香港之間的對立。

店家指出菠蘿麵包從小吃到大，對他而言是一種平凡、親切、陪伴成長的台灣日常美食。店方的產品也一直秉持台式傳統菠蘿麵包的製作方式，希望透過自己的努力，讓更多人認識台灣的傳統麵包文化。他指出如果在直播中的用詞或表達方式不夠周全，造成了誤解、不適，甚至讓人感受到不尊重，這並非他的本意。但他理解其表達可能帶來這樣的感受，對於受到冒犯的香港人及所有關心這件事的人致歉。