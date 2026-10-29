中國籍老闆疑拒出糧予4緬甸工人 被鋼筋襲擊魂斷泰國

泰國曼谷拉甲邦區一處建築地盤在10月27日傍晚發生命案，一名39歲中國籍僱主準備向近60名工人發放月薪時，疑因工資問題與4名緬甸籍工人爆發衝突，頭部、臉部遭硬物擊打，送醫前不治，警方目前正追查4人下落。 死者不滿施工品質 據《中國僑網》報道，泰國拉甲邦警方初步調查指出，當天下午6時30分左右，死者一行前往當地建築地盤，準備發放月薪。現場證人向警方表示，死者因4名工人施工品質不佳而批評，4人原本有意離職，卻未依約提前通知，雙方因薪資發放問題爆發激烈衝突。

警方初步調查認為，兩名男性疑犯涉嫌持鋼筋攻擊中國籍僱主，過程中另發生持刀傷人事件。39歲死者頭部及臉部受創，口鼻出血，急救人員持續實施心肺復甦法仍回天乏術。另一名49歲中國籍男子頭部受傷，背部另有刀傷，隨後被送往詩琳通醫院救治。

4人涉搶走5萬泰銖逃走 警方在現場發現一根約60公分長的螺紋鋼筋，死者隨身行裝內有摺刀及部分現金。附近保存人工的袋亦沾有血跡，地面散落多張100泰銖及一張1000泰銖紙鈔，相關物品已被警方列為證物。 泰國《每日新聞》報道，4名涉案者為兩男兩女、分別是兩對夫妻，其中一名25歲緬甸籍男子的身分已獲警方確認。案發後，4人涉嫌拿走約4萬至5萬泰銖（約9,300港元至11,625港元）現金並逃離現場。 警方目前正調閱沿途閉路電視，追查疑犯逃走路線。至於其他工人，案發後陸續離開工地，泰媒指出，部分工人因護照或相關證件手續仍在辦理而離開。