巴基斯坦一度禁台航班飛越領空　京：台民眾出行沒障礙(更新)

彭博報道，巴基斯坦撤回對台灣航空公司關閉領空的決定。巴基斯坦周日(25日)曾以「一個中國」原則為由，禁止台灣航班飛越其領空，是全球首個採取這項措施的國家。在北京，外交部發言人郭嘉昆表示，一個中國原則是國際社會廣泛共識，據中方了解，台灣地區民眾的國際出行沒有障礙。
根據航班追蹤數據，長榮和中華航空自周日上午起就未有飛越巴基斯坦空域，這兩家航空公司至少有12班往返亞洲和歐洲的航班改飛俄羅斯領空。華航當日由台北飛羅馬的CI75航班改經北路，是俄烏戰事超過四年以來，台灣航班首次經俄羅斯空域來往歐洲。數據顯示，該路線比飛越巴基斯坦的航線慢了近一小時。
稱遵從「一個中國」原則
彭博周三引述巴基斯坦防長兼航空部長阿西夫宣稱，航空領域遵從一個「一個中國」原則，只准中國大陸航空公司飛越巴基斯坦空域，是全球首個採取這項措施的國家。
但消息傳出僅數小時，彭博就再披露巴基斯坦民航局同日的新文件，即日起核准長榮和華航使用巴基斯坦空域至明年3月27日。巴基斯坦當局無提及實施禁飛令或短時間撤回原因。長榮航空一架從台北飛往維也納的客機今日(29日)凌晨飛越巴基斯坦，成為禁令解除後首架進入該國領空的台灣客機。不過，其他飛往歐洲的華航及長榮航班仍選擇繞道俄羅斯或印度。
彭博指出，儘管北京長期試圖在國際舞台上孤立台灣，但此前從未有國家宣布全面禁止台灣航空公司使用領空。台北當局曾發聲明，嚴厲譴責巴方將空域政治化及武器化，強調將進行最佳效益的航空路線規劃。