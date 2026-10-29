AI製「聽話水」圖迷暈疑似出軌女友　浙江男被判監4個月

2023年初，孫姓男子透過相睇網站認識女子小麗，兩人隨後拍拖。然而，交往期間，小麗的消費習慣讓當時失業的孫男經濟壓力倍增，加上他懷疑女朋友同時與其他人交往，雙方矛盾逐漸加深，感情與金錢糾紛交織，衝突不斷。

面對猜忌與不滿，孫男沒有選擇理性溝通解決，反而打算利用藥物取得女友手機中的資訊。他聲稱，自己經常觀看科普短片，因而得知俗稱「聽話水」的γ-羥基丁酸（GHB）。

2024年至2025年6月期間，孫男利用AI搜尋「聽話水」配方及操作流程，透過網購平台大量買入專業實驗室設備與化學原料，在家中自行搭建實驗室。他依照網上資訊製作出總重56.62公克、含有γ-羥基丁酸的溶液，密封存放在家中。