AI製「聽話水」圖迷暈疑似出軌女友　浙江男被判監4個月

浙江杭州一名男子懷疑女朋友出軌，利用AI搜尋製作「聽話水」方法，在家中建設實驗室，自製含有管制精神藥品成分溶液。男子企圖將女友迷暈後偷看女方手機。法院依製造毒品罪判處拘役4個月，並罰款1000元人民幣。
2023年初，孫姓男子透過相睇網站認識女子小麗，兩人隨後拍拖。然而，交往期間，小麗的消費習慣讓當時失業的孫男經濟壓力倍增，加上他懷疑女朋友同時與其他人交往，雙方矛盾逐漸加深，感情與金錢糾紛交織，衝突不斷。
網購材料 家中搭建實驗室
面對猜忌與不滿，孫男沒有選擇理性溝通解決，反而打算利用藥物取得女友手機中的資訊。他聲稱，自己經常觀看科普短片，因而得知俗稱「聽話水」的γ-羥基丁酸（GHB）。
2024年至2025年6月期間，孫男利用AI搜尋「聽話水」配方及操作流程，透過網購平台大量買入專業實驗室設備與化學原料，在家中自行搭建實驗室。他依照網上資訊製作出總重56.62公克、含有γ-羥基丁酸的溶液，密封存放在家中。
2026年1月，警方發現可疑線索，進一步追查後將孫男拘捕。進入住所後，警方發現客廳、睡房散落各種化學設備，還有多瓶不明液體及晶體。警方隨即查扣相關物品，經司法鑑定，涉案溶液均驗出γ-羥基丁酸成分。
被告辯稱製毒只為查看女友手機
面對檢察官訊問，孫男坦承知道「聽話水」屬於毒品，卻辯稱只是想讓女朋友昏睡，以便查看她的手機。
控方認定，孫男私自製造γ-羥基丁酸，已構成製造毒品罪。考量他認罪，杭州市拱墅區檢察院依法提出量刑建議。法院於2026年9月判處孫男拘役4個月，並罰款1000元人民幣，涉案蒸發儀、玻璃器材及化學原料等作案工具也依法沒收。
檢察官提醒，γ-羥基丁酸屬於國家嚴格管制的第一類精神藥品，可能造成意識模糊、失憶及失去自主控制能力，過量甚至可能導致換氣不足、昏迷或死亡。當局呼籲切勿擅自製造或使用γ-羥基丁酸，也不可將藥物用於控制他人，否則將面臨刑事責任。
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