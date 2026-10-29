內地最長地鐵環線通車 武漢12號線串聯7區全程近60公里

武漢地鐵12號線周四（10月29日）全線開通運營，經中國城市軌道交通協會確認，該線路是目前國內最長地鐵環線，全長59.9公里，設37座地下車站，串聯武漢7個中心城區，銜接漢口站、武昌站兩大鐵路樞紐，可與18條既有及規劃線路實現換乘，全程約96分鐘。

設37站全程約96分鐘 線路依據建設工期分兩期開通，其中一期工程線路全長35.3公里，已於今年5月1日開通。此次開通的二期工程線路全長24.6公里，開通後實現全線閉環運行。至此，武漢地鐵運營總里程突破581公里。 由於武漢臨江濱湖，水文地質複雜，工程建設要克服多重挑戰。武漢地鐵12號線由武漢地鐵集團、中鐵開發投資集團、中國鐵建投資集團等單位統籌建設，線路兩次下穿長江、一次下穿漢江，建設團隊攻克高水壓、複合地層、長距離水下盾構等系列技術難題。

其中，由中鐵十一局承建的江北段7標長距離穿越長江一級階地富水粉細砂敏感地層，成功實現8台盾構共同掘進；由中鐵十四局承建的丹水池站至科普公園站越江隧道總長約4千米，其最低點位於長江水下71.4米，相關工程實踐為國內超大直徑越江隧道建設積累寶貴經驗。 作為國內跨江地鐵隧道集群施工的示範工程，武漢地鐵12號線通車將進一步打破長江、漢江天然阻隔帶來的跨江通勤瓶頸，支撐長江經濟帶核心城市綜合交通樞紐建設。