大體老師｜內地醫科生涉於骨頭上寫「死了骨頭還要被我玩」 被轟欠尊重

據《大象新聞》報道，內地有醫科生疑似在「大體老師」骨骼標本上留下出現「你好可憐，死了骨頭還要被我玩」等不當留言，更有新生涉嫌為頭骨戴上眼鏡擺拍，引發外界質疑醫科生缺乏尊重。 長沙學生疑為頭骨戴眼鏡擺拍 有疑似醫學生的網友日前在實訓課上拍下骨骼標本上的輕挑留言，並發布至社交平台，相關內容隨即惹怒全網。某校2026級新生於10月14日兩度發布頭骨照片，其中一張照片中，遺體捐獻者的頭骨被戴上眼鏡，配文「有學問的大體老師」；另一張則是學生手握頭骨，寫下「握不住他的手沒關係，我們可以握頭骨」。

舉報的馮同學表示，自己雖然不是醫科生，但就讀學科會接觸動物解剖，因此認為對方缺乏對遺體捐獻者的尊重。看到照片後，許多人都感到氣憤。記者聯繫校方時，多個部門工作人員均回應「不清楚」或「不負責這一塊」，尚未有明確的公開處理說明。 事實上，2024年，內蒙古某醫科大學曾有學生在解剖課堂上與大體老師頭骨合影，並配文「醫學生無所畏懼」，照片上傳社交平台後引發批評，校方當時表示將加強人文教育。

「大體老師」是醫學界對遺體捐獻者的尊稱，意思是以自己的身體，去教授他人肉眼能觀察到的人體結構的知識。死者自願在逝世後捐出整具遺體，供醫學院作解剖教學及醫學研究用途。許多醫學院校在解剖課開始前舉行默哀或致敬儀式，並要求學生遵守課堂紀律，不得隨意拍攝、傳播相關影像。 事件曝光後，不少網友批評，醫科生除了具備專業知識，更應建立醫德與人格，認為若缺乏對生命的敬畏，恐難以承擔醫療工作所需的責任。也有人擔憂，若遺體捐獻者遭到不尊重的對待，直言影響深遠：「這樣搞，以後誰還敢捐獻遺體？」