二維碼打格亦無用！網民驚揭AI可輕易還原 專家提供封殺絕招

在網上分享兌換券、快遞單或其他含有二維碼(QR Code)的截圖時，即使已經打格處理，也未必代表別人讀取不了。內地近日有網民發現，利用AI工具竟可將部分經馬賽克遮蓋的二維碼修復並成功讀取內容，再引起外界AI能力的憂慮。 事件緣於有網民在微信群組看見一張兌換券截圖，發圖者已把二維碼打上馬賽克，以防他人掃描，但網民把圖片交由AI圖片工具修復後，發現組復原的二維碼竟可正常掃描，並讀取當中資訊。相關經歷旋即引起網民討論，不少人開始關注AI對二維碼的修復能力。

央視實測 遮擋部分二維碼仍可用 央視記者其後測試，先以一個完整二維碼作示範，一掃即可進入網站。之後記者把二維碼放大至左右兩側「出晒界」，發現一掃仍可進入相關網站。記者接著把二維碼大面積塗鴉，但二維碼中間位置仍然可見，再交由AI工具復原——結果經AI復原的二維碼，可成功掃描並進入網站，證明網民所言非虛。記者最終把塗鴉範圍進一步擴大至整個二維碼，但紋理仍隱約可見，再交給AI復原。結果AI展示了一張聲稱經復原的二維碼圖像，但記者發現它並不可用，掃它也無法進入網站。

關鍵是核心區域及不能太「薄格」 報道引述專家指，二維碼由定位標記、功能模組及核心資料模組組成，若包含內容的核心資料區被完全遮擋，AI也無法復原；但若只遮擋四周，AI仍可依靠未被遮擋的部分補齊圖案，生成可正常掃描的二維碼。中國電腦學會電腦安全專委會委員王媛媛表示：「理論上AI是可以還原這些資料的。首先，二維碼主要資料集中在中間位置，如果馬賽克打在四周，AI可以通過還原圖像的方式把二維碼還原出來」。 她特別指出：「第二種可能性是，如果馬賽克打得很淺或是覆蓋區域不夠，AI通過擴圖能力，也可以把這些資料還原出來。」她提醒，收款碼及快遞單等二維碼涉及個人私隱，不宜隨意公開發布，若必須分享相關圖片，應採取更徹底的遮擋方式，建議盡可能把整個二維碼約九成區域打上馬賽克，以減低AI透過圖像復原功能還原資訊的機會。