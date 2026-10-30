日劇《VIVANT》涉辱華 Sanrio中止聯乘割席

日劇《VIVANT》涉辱華，在社交媒體上引發強烈反彈。擁有Hello Kitty、玉桂狗及Melody等知名IP的日本三麗鷗(Sanrio)集團，周四在官網發布取消與《VIVANT》聯名活動的通知，並就此事致歉。三麗鷗表示，就該公司與《VIVANT》的聯名商品，收到了各方意見，「對於因此給大家帶來的擔憂，我們深表歉意」，並稱「關於本次聯名相關內容，我們認為其中包含與三麗鷗集團企業理念不符的表達，因此決定停止本次聯名及所有後續專案及宣傳活動」，集團目前正積極開展相應處理工作。聲明又說，未來在展開聯名合作專案時，將進一步加強相關審核機制。

日本TBS電視台官方購物網站TBS SHOPPING本來出售三麗鷗公仔及T恤等《VIVANT》聯名商品專頁，已下架並無法搜尋，相關資訊與貼文亦已消失。《VIVANT》第二季劇情中出現的敵對中國情報組織，被內媒批評把侵華日軍曾使用的斷指、刺腹等酷刑「嫁接」到現代中國人角色身上，把中國人塑造成殘酷施暴者，卻把日本自衛隊情報人員描繪成正義反擊的一方，直指是「認知投毒」、煽動對立。《環球時報》周三社評點名三麗鷗應對錯誤歷史觀畫清界線，指出內地是三麗鷗重要海外市場，2026年上半年在內地市場收入達7.81億元人民幣，年增逾四成，「三麗鷗既然重視內地市場，就應尊重內地消費者對歷史的感受」。