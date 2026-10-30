瀋陽中學肺結核篩查爆事故 涉78學生共用針頭

遼寧省瀋陽市康平縣一間中學日前進行肺結核篩查，被揭多名學生需共用一個針頭，家長不安前往學校要求交代(影片截圖)

遼寧省瀋陽市康平縣一間中學日前進行肺結核篩查，被揭多名學生需共用一個針頭，網傳其中一名學生患有愛滋病，引起大批家長不安，前往學校要求交代。當地周四（29日）通報事件，指共涉及78名學生，已對受影響學生開展專項檢測，檢測結果均無異常，將依法依規嚴肅處理違規行為，又強調「網傳該校高一學生有愛滋病及梅毒患者不實」。

「網傳有學生患愛滋病」不實

周三（28日）有家長反映，康平縣高級中學進行肺結核篩查時存在多名學生共用一個針頭的問題。網傳影片顯示，多名家長前往學校聚集討說法，有公安戒備。期間有家長大喊，怒斥「孩子得愛滋病你還敢阻攔」，秩序混亂。

有醫護違操作規範

康平縣結核病篩查工作調查組通報稱，周二（27日）康平縣高級中學組織學生開展結核病常規皮下試敏篩查。篩查期間，一名醫護人員違反「一人一針」操作規範。事情發生後，康平縣委、縣政府第一時間叫停篩查工作。經認真調查，共涉及78名學生。目前，已對涉及的78名學生開展全員專項檢測，檢測結果均無異常。康平縣成立了專項調查組開展全面調查，將對違規行為依法依規嚴肅處理。《新京報》報道，目前學校正常教學，高一及高二部分學生受影響。康平縣政府工作人員稱，網傳該校高一學生有愛滋病及梅毒患者不實。