十八大以來處分963名中管幹部 中紀委：反腐敗鬥爭形勢仍嚴峻複雜

中共二十屆五中全會昨日在北京閉幕，審議通過有關持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定。中共中央舉行記者會解讀中共二十屆五中全會精神，中央紀委副書記、國家監委副主任張福海表示，十八大以來，全國紀檢監察機關共查處「四風」問題164.4起，批評教育和處理225.7萬人；共立案810.5萬件，處分792.2萬人，其中處分中管幹部963人。

張福海指出，推動反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，同時形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。《決定》強調堅定走好中國特色反腐敗之路，並從四個方面作出部署，包括保持懲治腐敗高壓態勢，重點查處政治問題和經濟問題交織、政商勾連、資本向政治領域滲透等問題；加強對權力運行的制約和監督，透過清晰透明可追溯的制度，更加科學有效地把權力關進制度籠子；夯實崇廉拒腐思想根基，涵養黨員幹部清廉操守；以及增強一體推進「不敢腐、不能腐、不想腐」綜合效能，抓實以案促改促治，提高反腐敗穿透力。