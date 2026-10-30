西班牙高鐵意外｜中國遊客瞓過龍　改中午出發避過一劫

西班牙10月28日發生高鐵相撞事故釀成最少69人死亡，不少遊客被迫緊急更改行程。有中國旅客表示當天因「太懶了起不來」，臨時將車票改簽至中午，意外躲過死劫。
綜合傳媒報道，中國籍女旅客小林原本購買的正是發生意外的列車車票，計劃在10月28日上午8時從馬德里出發前往南部城市西維爾（Sevilla），但因為「太懶了起不來」，臨時將車票改簽至中午12時多，避開意外。
改乘巴士到西維爾
小林透露，她們前往火車站途中得知列車出事，趕到車站了解情況，發現櫃台擠滿人潮，詢問後得知所有火車已經停駛，她們只好轉往附近的巴士站，搭上下午3時多的大巴，晚上10時多抵達西維爾。
另一名來自安徽省合肥市的劉姓女子，當時正一家3口在西班牙旅遊，事故發生時，他們一家人在西維爾，早已訂好馬德里的酒店、景點門票，以及10月30日離開西班牙的機票，行程幾乎無法取消。
得知高鐵因事故中斷，劉女士一家立即尋找其他交通方式，但大巴車票價格已加價到100歐元，短短10分鐘內就銷售一空。劉女說，他們四處尋找包車服務，卻發現部分司機趁機加價，最高達1050歐元。最後一家人只好搭乘的士，花7個小時才抵達馬德里，的士錢為600歐元。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章