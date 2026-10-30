西班牙高鐵意外｜中國遊客瞓過龍　改中午出發避過一劫

西班牙10月28日發生高鐵相撞事故釀成最少69人死亡，不少遊客被迫緊急更改行程。有中國旅客表示當天因「太懶了起不來」，臨時將車票改簽至中午，意外躲過死劫。

綜合傳媒報道，中國籍女旅客小林原本購買的正是發生意外的列車車票，計劃在10月28日上午8時從馬德里出發前往南部城市西維爾（Sevilla），但因為「太懶了起不來」，臨時將車票改簽至中午12時多，避開意外。

改乘巴士到西維爾

小林透露，她們前往火車站途中得知列車出事，趕到車站了解情況，發現櫃台擠滿人潮，詢問後得知所有火車已經停駛，她們只好轉往附近的巴士站，搭上下午3時多的大巴，晚上10時多抵達西維爾。