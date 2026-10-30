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出版：2026-Oct-30 16:18
更新：2026-Oct-30 16:18

西班牙高鐵意外｜中國遊客瞓過龍　改中午出發避過一劫

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西班牙高鐵意外，最少69人死亡（AP）

西班牙高鐵意外，最少69人死亡（AP）

西班牙10月28日發生高鐵相撞事故釀成最少69人死亡，不少遊客被迫緊急更改行程。有中國旅客表示當天因「太懶了起不來」，臨時將車票改簽至中午，意外躲過死劫。

綜合傳媒報道，中國籍女旅客小林原本購買的正是發生意外的列車車票，計劃在10月28日上午8時從馬德里出發前往南部城市西維爾（Sevilla），但因為「太懶了起不來」，臨時將車票改簽至中午12時多，避開意外。

改乘巴士到西維爾

小林透露，她們前往火車站途中得知列車出事，趕到車站了解情況，發現櫃台擠滿人潮，詢問後得知所有火車已經停駛，她們只好轉往附近的巴士站，搭上下午3時多的大巴，晚上10時多抵達西維爾。

多名遊客改搭大巴士。（圖／翻攝《網易》） 劉姓中國遊客已預約馬德里酒店，但因火車意外而需要乘搭的士 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(網上圖片) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(網上圖片) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(網上圖片) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(網上圖片) 西班牙高鐵追撞事故，增至最少68人死亡。(路透社) 西班牙高鐵追撞事故，增至最少68人死亡。(路透社) 西班牙高鐵追撞事故，增至最少68人死亡。(路透社) 西班牙高鐵追撞事故，增至最少68人死亡。(路透社) 西班牙高鐵追撞事故，增至最少68人死亡。(路透社) 西班牙高鐵追撞事故，增至最少68人死亡。(路透社) 西班牙高鐵追撞事故，增至最少68人死亡。(路透社) 西班牙高鐵追撞事故，增至最少68人死亡。(路透社) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(X) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(X) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(X) 西班牙發生兩列高鐵相撞事故，兩節車廂在事故中出軌，連接首都馬德里與南部安達魯西亞地區的高速鐵路路線暫停營運。(X)

另一名來自安徽省合肥市的劉姓女子，當時正一家3口在西班牙旅遊，事故發生時，他們一家人在西維爾，早已訂好馬德里的酒店、景點門票，以及10月30日離開西班牙的機票，行程幾乎無法取消。

得知高鐵因事故中斷，劉女士一家立即尋找其他交通方式，但大巴車票價格已加價到100歐元，短短10分鐘內就銷售一空。劉女說，他們四處尋找包車服務，卻發現部分司機趁機加價，最高達1050歐元。最後一家人只好搭乘的士，花7個小時才抵達馬德里，的士錢為600歐元。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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