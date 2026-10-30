快剪店「閉嘴服務」獲青睞攻陷內地一線城市 傳統理髮店面臨危機

內地傳媒報道，傳統理髮店近年面臨經營困境，動輒上百元人民幣(下同)的剪髮服務，正受到「10元快剪」挑戰，指這類快剪店主打不洗頭、不推銷、不辦會員卡迅速興起，甚至在一線城市也出現了排隊現象，尤其不用應付髮型師聊天推銷的服務方式，更讓不少上班族直呼剪頭髮終於不再有壓力。反觀傳統理髮店卻因價格不停上漲、頻繁推銷的問題流失顧客。
《藍鯨新聞》報道，中國美髮美容協會數據顯示，今年第一季全國共有21.3萬間理髮店退出或轉手經營。與此同時，10元快剪持續興起，就連北京、上海、廣州及深圳這些一線城市，也出現排隊剪髮的人潮。
報道說，傳統理髮店過去洗剪吹約20至30元，如今部分一線城市普通剪髮已漲至60、70元，要是指定「設計總監」、「店長」，價格甚至高達200至300元。然而，價格上漲不代表技術同步提升。不少顧客抱怨，理髮師頭銜越來越多，剪髮過程還得不斷應付產品推銷及儲值辦卡，讓原本單純的剪髮變成一場推銷攻防戰，而花剪出來的髮型，未必比快剪更令人滿意。
被髮型師推銷到受不了 顧客更愛零溝通
《中國青年報》社會調查中心調查顯示，77.5%的受訪者對「沒人能笑著走出理髮店」的說法深有同感。相比之下，快剪主打快速、價格透明。店內通常沒有洗頭區，顧客掃碼取號、等待叫號，剪完就能直接離開，全程除了髮型溝通之外，完全是「閉嘴服務」。
部分快剪店的年輕上班族已佔客流一半以上。一名網民表示，自己不需要複雜造型，「不吹造型，就剪個清爽短髮」，只要快速、價格透明就很滿意。還有顧客認為，快剪最大的優點是「想剪就剪」，不必做心理準備，應付聊天及辦卡推銷，理髮師專心剪髮反而更加輕鬆。
非消費降級 更重視物有所值
業內人士分析，10元快剪走紅，未必代表消費降級，是越來越多人開始重視服務是否物有所值，「快剪教會一個道理，閉嘴做事。」不過，快剪不提供染燙及複雜造型，仍無法完全取代傳統理髮店。報道說，這波消費趨勢反映民眾更重視實際技術、價格透明及消費自主權，也促使理髮業重新思考經營模式。