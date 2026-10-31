中國公安部聯手印馬兩國警方　查獲1.2噸冰毒逮捕11人

公安部於30日公布，印尼警方日前在亞齊省首府班達亞齊（Banda Aceh）搗毀一處大型冰毒提純製毒據點，查獲約1.2噸液態冰毒，並逮捕11名疑犯。案件歷經中方長達一年的追查，透過三國跨境合作，成功瓦解毒品走私及製毒鏈，宛如電影《門徒》翻版。
據官方《央視新聞》報道，公安部指出，這次行動於2026年10月21日展開，由印尼國家禁毒委員會在班達亞齊執行，國家禁毒辦及馬來西亞皇家警察肅毒局提供全力支持與協助，最終成功摧毀大型毒品提純據點，查獲液態冰毒約1.2噸，逮捕11名疑犯。
長達一年深入調查
案件最早可追溯至2025年10月，禁毒部門當時發現一個大型跨國毒品走私販運集團的線索，隨即展開長達一年的深入調查，逐步掌握該集團多次將液態毒品走私至印尼的活動情況。
2026年9月，國家禁毒辦將相關情報通報印尼國家禁毒委員會，雙方決定展開合作，聯合打擊跨國毒品犯罪，馬來西亞皇家警察肅毒局也加入協助，最終促成10月21日的聯合執法行動。
繼續深化務實合作
中方表示，案件是近年中國與其他國家合作偵破的跨國毒品案件中，逮捕疑犯數最多、打擊犯罪鏈條最完整的一次。中國、印尼及馬來西亞在合作過程中，展現專業偵查能力、行動協調及跨國情報共享，成功取得重大成果。
公安部強調，中國、印尼及馬來西亞長期高度重視禁毒合作，持續透過情報交流及聯合執法，依法打擊跨國毒品犯罪。未來三國也將繼續深化務實合作，共同應對區域毒品犯罪新形勢，打擊毒品走私及製造活動，減少毒品危害。
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