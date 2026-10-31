解放軍「攻擊-21」起降成功　首款隱形無人機可艦載遠攻

內地官媒披露解放軍首款艦載偵察打擊一體化匿蹤（隱形）無人機「攻擊-21」，近日首次在中國首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」成功起降，象徵海軍大型兩棲作戰平台已具備固定翼匿蹤無人機起降能力，未來可能進一步強化航艦編隊的對海、對陸打擊能力。 官方《新華社》30日引述海軍相關部門消息指出，「攻擊-21」是解放軍首型艦載偵察打擊一體化匿蹤無人機，此次成功起降是中國兩棲攻擊艦發展歷程中的另一項突破。不過，官方尚未公布實際起降畫面及相關測試細節。軍事專家張學峰接受《澎湃新聞》專訪分析，「攻擊-21」具有三大優勢，包括匿蹤性能、較大作戰半徑，以及可重複使用的成本效益。

官方未公布實際起降畫面 在匿蹤設計方面，該機採用飛翼式布局及S型背負式進氣道，藉此降低雷達反射訊號。張學峰宣稱，其匿蹤效果甚至優於現役匿蹤戰機，未來可望執行高威脅區域的突擊任務，擔任突破敵方防空系統的第一波力量，也就是俗稱的「踹門」任務。 其次，飛翼式設計有助提升次音速巡航效率。張學峰指出，儘管「攻擊-21」機體尺寸小於殲-35及殲-20戰機，但作戰半徑並不遜色，可執行遠距離偵察與打擊任務。第三則是成本與續航運用上的優勢。相較於高超音速飛彈等一次性武器，無人機完成任務後可以回收、重新使用，也能搭載小型低成本滑翔導引炸彈，適合需要高頻率出動的作戰環境。

與航空母艦協同作戰 至於未來部署，張學峰認為，076型兩棲攻擊艦可與航空母艦協同作戰，「攻擊-21」若正式上艦，將可與有人駕駛戰機編組，分工執行偵察、壓制敵方防空系統及打擊地面目標等高風險任務，進一步擴大中國海軍航空作戰能力。 據悉，此次測試平台「四川艦」舷號51，是中國自主設計建造的首艘076型兩棲攻擊艦，於2024年12月27日下水命名。該艦創新採用電磁彈射、阻攔技術及新型綜合電力系統，並配備全自動著艦引導系統，可搭載固定翼無人機、直升機及兩棲作戰裝備。