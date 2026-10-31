內地歌手吾恩病逝享年41歲　患「胃癌之王」長達七年

「我痛恨自己的無能」

吾恩曾透露罹癌之後努力轉型分享抗癌、美食、養花與寵物題材，希望帶給大家正能量。但他9月2日發布生前最後一篇長文，感嘆：「我真的見不得喜歡我的人傷心⋯⋯疾病把我唱歌的權利剝奪了，我沒有能力再回報大家了。」他痛心表示：「我一點也不怕死，但我真的接受不了喜歡我的人為我難過。我覺得怎麼樣的痛苦我都能承受，但是讓大家難過，我每次意識到這點就要流淚，我痛恨自己的無能。」

面對生命的最後一程，吾恩當時留下期許：「如果有另一個平行世界，我希望大家在那裡都好好的，我也好好的，可以每天都唱歌給大家聽。」如今他卸下長達近7年的病痛折磨，歌迷紛紛湧入其微博最後一篇發文悼念。