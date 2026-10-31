內地歌手吾恩病逝享年41歲　患「胃癌之王」長達七年

知名古風歌手吾恩2019年底確診罹患惡性極高的「胃印戒細胞癌」，雖然積極治療但近年健康狀況亮紅燈，最終不敵病魔於30日病逝，享年41歲。他的伴侶「蒼白」31日透過社交平台發文證實：「小伙伴們，吾恩昨晚凌晨走了。」震驚許多歌迷。
多次手術與長期化療
網絡小說《魔道祖師》受到許多讀者喜愛，後改編成內地劇《陳情令》。吾恩曾為《魔道祖師》廣播劇演唱主題曲〈忘羨〉、〈人間縱我〉，以及〈煮酒聽雨〉、〈江山雪〉等多首經典古風歌曲，陪伴許多聽眾走過青春歲月。
吾恩於2019年12月公開確診罹患「胃印戒細胞癌」，該病惡性程度極高，被醫學界稱為「胃癌之王」。在漫長近7年的抗癌歲月裡，他歷經多次手術與長期化療。2022年癌細胞復發並轉移至骨頭，2026年3月因嚴重腸梗阻接受第2次手術。8月下旬病情急速惡化步入末期、血氧驟降低至70%，必須仰賴氧氣罩維持呼吸。
「我痛恨自己的無能」
吾恩曾透露罹癌之後努力轉型分享抗癌、美食、養花與寵物題材，希望帶給大家正能量。但他9月2日發布生前最後一篇長文，感嘆：「我真的見不得喜歡我的人傷心⋯⋯疾病把我唱歌的權利剝奪了，我沒有能力再回報大家了。」他痛心表示：「我一點也不怕死，但我真的接受不了喜歡我的人為我難過。我覺得怎麼樣的痛苦我都能承受，但是讓大家難過，我每次意識到這點就要流淚，我痛恨自己的無能。」
面對生命的最後一程，吾恩當時留下期許：「如果有另一個平行世界，我希望大家在那裡都好好的，我也好好的，可以每天都唱歌給大家聽。」如今他卸下長達近7年的病痛折磨，歌迷紛紛湧入其微博最後一篇發文悼念。
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