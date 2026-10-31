中國載人登月計劃公布進展 冀2030年前實現目標

中國載人登月計劃再公布新進展！中國載人航天工程副總設計師兼月球探測工程總設計師王翔於31日在第七屆載人航天學術大會上透露，首次載人月球探測任務的乘組規劃為3人，其中兩人將實際登陸月球表面，目標是在2030年前實現中國人登月。 「兩次發射、一次登月」 據官媒《環球時報》報道，中國首次載人登月將採取「環月軌道交會對接」模式，透過「兩次發射、一次登月」完成任務。整體計劃將使用兩枚長征十號運載火箭，先將「攬月」著陸器送入月球軌道，再發射載人飛船，與著陸器進行交會對接。

對接完成後，3名航天員將進行分工，其中2人進入著陸器，與載人飛船分離後下降至月球表面，執行科學探測任務；另一名航天員則留在載人飛船內。月面任務結束後，2名登月航天員搭乘著陸器升空，再於月球軌道與載人飛船進行第二次交會對接，之後3人一同搭乘載人飛船返回地球。

同步研製月面著陸器 王翔表示，目前中國月球探測工程登月階段的各項研製與建設工作正持續推進。依照初步規劃，正式載人登月前，將先安排「攬月」著陸器執行無人飛行任務。中國載人航天工程辦公室也已於10月22日公開徵集相關無人飛行任務的搭載載荷項目，盼運用著陸器可用資源進行相關科學研究。 此外，中國科研團隊目前正同步研製月面著陸器、登月服及載人月球車等關鍵裝備，為未來航天員登月及月面活動做準備。 載人飛船方面，主要用於載人月球探測任務的「夢舟」載人飛船，已於今年2月11日成功完成最大動壓逃逸試驗，並在海上安全濺落。這也是中國首次在海上執行載人飛船搜尋回收任務，為後續空間站任務及載人登月計劃累積經驗。