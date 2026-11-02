有內地「最美死刑犯」之稱的女子陶靜，因結識毒販男友，年僅20歲便因涉及跨境販毒被判死刑。陶靜1991年10月被執行死刑前，5個字遺言事隔35年後曝光。
綜合傳媒報道，陶靜1971年出生於雲南，父母在她年幼時離異，此後由姊姊及姐夫照顧。高中畢業後，她到理髮店工作，因外型亮麗及個性活潑，吸引不少追求者，其中包括男子楊博。
楊博出手闊綽、擅長甜言蜜語，令陶靜墮入愛河，卻不知道對方的財富來自販毒。兩人交往後，陶靜曾懷孕並接受墮胎手術，之後在男友為了不讓她懷孕影響藏毒，為陶靜裝避孕環，要求女方把毒品藏於體內運毒，成為跨境販毒鏈的一環。
落網後拒絕供出男朋友
然而，這段關係最終沒有好下場。陶靜一次毒品交易時遭警方拘捕，當場被查獲冰毒484.2克。警方多次勸她供出上游毒販楊博，表示若能配合調查，或許有機會爭取減刑，但她始終沒有透露男友下落，最終因販毒罪被判處死刑。
行刑前只求取出避孕環
1991年10月行刑前，陶靜向執法人員提出，希望取出體內的避孕環，這項要求獲得同意，外界認為此舉是想走得「乾淨一點」。此外，行刑後，執法人員清理現場時，發現陶靜手中握著一張字條，上面寫著「親愛的媽媽」五個字，這張字條也被視為她對母親最後的思念。
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