有內地「最美死刑犯」之稱的女子陶靜，因結識毒販男友，年僅20歲便因涉及跨境販毒被判死刑。陶靜1991年10月被執行死刑前，5個字遺言事隔35年後曝光。

綜合傳媒報道，陶靜1971年出生於雲南，父母在她年幼時離異，此後由姊姊及姐夫照顧。高中畢業後，她到理髮店工作，因外型亮麗及個性活潑，吸引不少追求者，其中包括男子楊博。

楊博出手闊綽、擅長甜言蜜語，令陶靜墮入愛河，卻不知道對方的財富來自販毒。兩人交往後，陶靜曾懷孕並接受墮胎手術，之後在男友為了不讓她懷孕影響藏毒，為陶靜裝避孕環，要求女方把毒品藏於體內運毒，成為跨境販毒鏈的一環。