APEC｜廣東公安廳：全省警力支援深圳　確保重兵上街嚴管嚴控

2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳召開(中通社)

2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳召開，除了中方領導人，多國政要預料也將出席。內媒《南方都市報》報道，廣東省公安廳周日(11月1日)召開全省公安機關APEC會議安保決戰決勝動員會，對全省公安機關全面做好APEC會議安保決戰決勝階段工作進行動員部署。

將危安因素攔截在深圳之外

一是領導到位，全省公安機關各級主要領導、班子成員、主要警種負責人士全程在崗在位，以上率下，確保指揮調度有力有效。二是安保警力到位，全省公安機關全面啟動高等級勤務，加大警力投入，確保重兵上街嚴管嚴控。

三是防控措施到位，強化巡邏防控、打擊整治、重點部位防護和物流寄遞、危爆物品管控，全面提高見警率、管事率、震懾力，確保社會面安定有序。四是圈層查控到位，環深護城河、環粵安保圈啟動高等級查控勤務，確保將危安因素攔截在深圳之外。從全省抽調警力支援深圳。五是支援深圳警力到位，從全省抽調警力支援深圳，確保有效發揮作用。六是無人機禁飛管控到位，嚴厲打擊「黑飛」和非法組裝破解等行為，確保低空安全。