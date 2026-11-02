機械人研發焦點從「身體轉向大腦」　具身智能成中美角力新戰場

《路透社》分析指，過去幾年，中國企業積極研發能跑步、跳舞甚至後空翻的人形機械人，而競爭焦點逐漸從「身體」轉向「大腦」，開始重金開發「具身智能」（Embodied AI），成為中美科技戰新戰場。
結合AI系統及實體軀體
所謂具身智能又稱實體AI，是指將人工智能系統與實體軀體例如人形機械人、機械臂、自動化設備等結合，讓AI透過感知、推理、行動與反應的連鎖，在真實或虛擬環境中與世界互動並完成任務。
報道指出，根據研究機構IT桔子統計，2026年上半年，內地「具身AI」企業共完成322筆融資，募資金額高達935億元人民幣，是去年同期的5倍。資金不再只流向機械人製造商，也大量湧入專門開發機械人智能系統的初創公司。
目標以常識驅動
報道引述上海科技顧問公司ZenGen Labs創辦人Dermot McGrath直言，機械人製造商已經得出結論，「利潤不會來自硬體，而是來自大腦。」內地初創公司「星海圖」（X Square）公布研究成果，顯示機械人只要觀看一段人類操作影片，就能學會物品操作技巧，不必對每項新任務重新訓練模型。星海圖共同創辦人兼營運監楊倩表示，希望讓機械人「從由程式碼驅動，轉變為由常識驅動」。
不過，報道指出，中方仍面臨輝達高階晶片遭美國出口管制的困境，JoyIn Technology開發負責人朱明軒警告，晶片短缺將成為產業重大問題。而宇樹科技創辦人王興興看好下一波突破，透露已在機械人上測試OpenAI的GPT-6，並認為GPT-7明年推出後，可能帶來機械人產業的「ChatGPT時刻」。
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