機械人研發焦點從「身體轉向大腦」　具身智能成中美角力新戰場

《路透社》分析指，過去幾年，中國企業積極研發能跑步、跳舞甚至後空翻的人形機械人，而競爭焦點逐漸從「身體」轉向「大腦」，開始重金開發「具身智能」（Embodied AI），成為中美科技戰新戰場。

結合AI系統及實體軀體

所謂具身智能又稱實體AI，是指將人工智能系統與實體軀體例如人形機械人、機械臂、自動化設備等結合，讓AI透過感知、推理、行動與反應的連鎖，在真實或虛擬環境中與世界互動並完成任務。

報道指出，根據研究機構IT桔子統計，2026年上半年，內地「具身AI」企業共完成322筆融資，募資金額高達935億元人民幣，是去年同期的5倍。資金不再只流向機械人製造商，也大量湧入專門開發機械人智能系統的初創公司。