山東觀鳥好去處｜秋冬奇觀「萬鳥化鯤」 花臉鴨成黃河口濕地主角

山東東營黃河口濕地 鹽鹼灘變候鳥樂園 位於山東東營黃河入海口的黃河口濕地，是黃河三角洲濕地生態的重要組成部分。自1855年黃河改道後，河水裹挾大量泥沙奔流入海，逐步淤積成新的土地，孕育出河流、淺灘與沼澤交錯的景觀。 然而，這片新生土地並非一直水草豐美。部分地區曾因土壤鹽鹼化、淡水不足而植被稀疏，外來植物互花米草的入侵，也令濕地生態受到威脅。 為讓濕地重拾生機，當地疏通水系，重新接通黃河與濕地之間的「毛細血管」，透過生態補水引入淡水，改善土壤鹽鹼化。同時推進退耕還濕、退養還灘，治理互花米草，恢復鹽地鹼蓬與海草床等本土植被，逐步修復鳥類賴以生存的棲息環境。

黃河口濕地限時上演「萬鳥化鯤」主角是誰？ 每年10月至12月，是黃河口濕地觀賞候鳥大遷徙的最佳時節，而此處鳥浪的主角之一，是名字頗有戲曲味的花臉鴨（Baikal teal，又名巴鴨、黃尖鴨、黑眶鴨、元鴨、晃鴨、王鴨、眼鏡鴨）。 秋冬時分，花臉鴨成群抵達黃河口停歇、補充體力，往返棲息地與覓食地時，集中振翅騰空，形成翻湧的鳥浪。 隨着鳥群升降、轉向與盤旋，密集的鳥影不斷聚散，時而舒展如流雲，時而翻滾似巨浪，某一瞬間更勾勒出巨魚般的輪廓，仿佛莊子《逍遙遊》中的「鯤鵬」游進現實。

這幅天空畫卷，也不只有花臉鴨的身影，綠翅鴨、赤膀鴨等雁鴨類水鳥亦加入其中，一同交織出翻湧的鳥浪。 單是花臉鴨，2025年冬季便有約20萬隻在此集結！從最初的數千隻，到如今成群飛舞、鋪展長空，愈來愈壯觀的鳥浪，也映照着黃河口濕地日漸豐富的生命力。 近年，攝影愛好者將這些稍縱即逝的畫面拍成照片與短片，在社交平台廣泛流傳，「鳥浪化鯤」也成為熱門話題，吸引遊客專程到東營，抬頭尋找古典想像與自然奇觀交會的一刻。 當萬千飛羽掠過長空，令人驚歎的不只是化作巨鯨的模樣，更是東營黃河口這片濕地重新煥發的生命力。