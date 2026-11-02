河南童太瘦患厭食症？ 醫生買KFC外賣「斷症」：屋企飯太難食(有片)

河南鄭州一名男童體型偏瘦，醫生檢查後發現「病因」，自費叫了連鎖快餐店肯德基（KFC）外賣測試，眼見男童吃得津津有味，斷定他並非患上厭食症，病因竟然純粹是「家中煮飯太難食」。（影片截圖）

河南鄭州一名男童體型偏瘦及不愛食飯，被祖母懷疑因缺鈣導致食欲不振，將他帶往醫就診。醫生檢查後當場發現「病因」，不僅沒有開藥，反而當場自費叫了連鎖快餐店肯德基（KFC）外賣測試，眼見男童吃得津津有味，醫生斷定他並非患上厭食症，病因竟然純粹是「家中煮飯太難食」。

祖母懷疑缺鈣致食欲不振

《洛陽日報》報道，祖母指男童平日在家食量極少，每次食飯都顯得吞嚥困難，擔心孫仔身體缺鈣所致，帶他前往醫院求診。經詳細檢查後，醫生王曉暉證實男童確實有嚴重營養不良及輕微「雞胸」狀況（胸骨及兩側肋軟骨異常突出），但其他各項生理指標均正常。

醫生在問診時發現，男童極度抗拒家中飯菜，「但是如果換別人家的飯，反而願意吃」。為實測男童食欲，醫生隨即當場自費買了一份KFC外賣套餐。男童一見到炸雞與漢堡包，便吃得津津有味，更感動得落淚。醫生見狀隨即打趣說：「你說他不肯食飯，我看這不是挺有食欲嗎？」，推斷男童純粹是因家中下廚手藝太差才不欲進食，「主要你做飯不好吃」。