河南童太瘦患厭食症？ 醫生買KFC外賣「斷症」：屋企飯太難食(有片)

河南鄭州一名男童體型偏瘦及不愛食飯，被祖母懷疑因缺鈣導致食欲不振，將他帶往醫就診。醫生檢查後當場發現「病因」，不僅沒有開藥，反而當場自費叫了連鎖快餐店肯德基（KFC）外賣測試，眼見男童吃得津津有味，醫生斷定他並非患上厭食症，病因竟然純粹是「家中煮飯太難食」。
祖母懷疑缺鈣致食欲不振
《洛陽日報》報道，祖母指男童平日在家食量極少，每次食飯都顯得吞嚥困難，擔心孫仔身體缺鈣所致，帶他前往醫院求診。經詳細檢查後，醫生王曉暉證實男童確實有嚴重營養不良及輕微「雞胸」狀況（胸骨及兩側肋軟骨異常突出），但其他各項生理指標均正常。
醫生在問診時發現，男童極度抗拒家中飯菜，「但是如果換別人家的飯，反而願意吃」。為實測男童食欲，醫生隨即當場自費買了一份KFC外賣套餐。男童一見到炸雞與漢堡包，便吃得津津有味，更感動得落淚。醫生見狀隨即打趣說：「你說他不肯食飯，我看這不是挺有食欲嗎？」，推斷男童純粹是因家中下廚手藝太差才不欲進食，「主要你做飯不好吃」。
醫生建議家長遇上孩子挑食時不必過分焦慮或強迫進食，可容許孩子自主選擇食物，並經常變換食材種類以刺激味覺。若孩子討厭某種食材，可嘗試改變烹飪方式或食物質地，例如將清炒青菜改為蔬菜湯。不過醫生亦強調，若孩子持續出現體重過輕、嚴重營養不良或真正的吞嚥困難，應及時尋求專業醫療評估。
網民笑稱「KFC治好了厭食症」
事件於社交平台引發熱議，有內地網民笑稱「KFC治好了厭食症」、「這醫生也不容易，還要掏錢買肯德基給顧客」，亦有人認為「居然吃到哭，說明這孩子受了多大的委屈」、「估計老年人做飯都是按自己的口味」，亦有家長認同面對孩子不願食飯時，應先自我檢討廚藝。醫生提醒，改善兒童偏食、揀食的關鍵，是讓孩子感受到「食飯是一件快樂的事」。