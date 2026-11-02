內地殯葬「低空經濟」　亡者駕鶴升天觀音引路爆紅(有片)

近年內地大力推動「低空經濟」，就連喪禮亦可發現無人機大顯身手，近日網路瘋傳一段影片，只見一隻巨大白色「仙鶴」緩緩升空，背上竟還載著會發光的「觀音菩薩」，宛如神明親自降臨接引亡者，更播放人工智能(AI)合成的先人遺言，超現實畫面讓網民驚嘆「太魔幻了！」

綜合內地媒體微博相關報道，繼今年3月貴州省遵義市因山路崎嶇且逢下雨，出動大型無人機吊掛棺材運送上山後，近日亦出現無人機版本的「駕鶴西歸」魔幻景象。現場不僅由無人機裝扮成「仙鶴」吊掛喻意為先人的人偶升空，還以AI合成聲音放送先人遺言，以蒼老聲調感性直呼：「爸這輩子知足了！」