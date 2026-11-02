內地殯葬「低空經濟」　亡者駕鶴升天觀音引路爆紅(有片)

近年內地大力推動「低空經濟」，就連喪禮亦可發現無人機大顯身手，近日網路瘋傳一段影片，只見一隻巨大白色「仙鶴」緩緩升空，背上竟還載著會發光的「觀音菩薩」，宛如神明親自降臨接引亡者，更播放人工智能(AI)合成的先人遺言，超現實畫面讓網民驚嘆「太魔幻了！」
綜合內地媒體微博相關報道，繼今年3月貴州省遵義市因山路崎嶇且逢下雨，出動大型無人機吊掛棺材運送上山後，近日亦出現無人機版本的「駕鶴西歸」魔幻景象。現場不僅由無人機裝扮成「仙鶴」吊掛喻意為先人的人偶升空，還以AI合成聲音放送先人遺言，以蒼老聲調感性直呼：「爸這輩子知足了！」
網民：底是要哭還是要跳起來
隨後甚至連「觀音菩薩」都乘搭無人機在空中盤旋向現場家屬宣告：「我接引老人家向西而行，我會實現老人家的願望，保佑你們身體康健，平安吉祥。」語音剛落，靈堂現場立刻無縫切換播放重低音節奏強烈的「DJ 版大悲咒」，親迎指引，搭配節奏強烈的「DJ 版大悲咒」。讓傳統喪禮變成科技感十足，亦讓仰頭觀望的親友與賓客面面相覷。報道指，該喪禮在內地某處農村的葬禮現場，影片曝光後隨即引起內地網民熱議，紛紛留言：「用佛教的觀音菩薩來接引道教的駕鶴西歸，真的是佛道一體、太魔幻了」、「現場放 DJ 版大悲咒到底是要哭還是要跳起來」、「只能說腦子活分的能多掙錢」、「不會笑場嗎？」