內地興起「代扔垃圾」服務　成都男兼職月賺2000人仔(有片)

據內媒報道，花錢僱人取走打包好的垃圾，並丟棄至投放點的「代扔垃圾」服務，近期卻在浙江、上海等多個城市發展，由個人在社交媒體接單外，部分地區已出現專業公司經營「代扔垃圾」服務，讓原是私人兼職逐漸走向專業。

報道指，四川成都38歲的李愛榕利用下班後時間，兼職「代扔垃圾」。他表示，工作就是取走門口垃圾，在丟棄至投放點後，再拍照確認即可，僅一個半月左右已累積近20個客戶，月入約2,000元人民幣（約2,355港元），遠期目標是拓展至50個甚至80個客戶以實現月入過萬元。