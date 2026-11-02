內地興起「代扔垃圾」服務　成都男兼職月賺2000人仔(有片)

據內媒報道，花錢僱人取走打包好的垃圾，並丟棄至投放點的「代扔垃圾」服務，近期卻在浙江、上海等多個城市發展，由個人在社交媒體接單外，部分地區已出現專業公司經營「代扔垃圾」服務，讓原是私人兼職逐漸走向專業。
報道指，四川成都38歲的李愛榕利用下班後時間，兼職「代扔垃圾」。他表示，工作就是取走門口垃圾，在丟棄至投放點後，再拍照確認即可，僅一個半月左右已累積近20個客戶，月入約2,000元人民幣（約2,355港元），遠期目標是拓展至50個甚至80個客戶以實現月入過萬元。
李愛榕表示，其客戶女性多於男性，年齡集中在20歲至27歲的年青人，找人代扔垃圾理由包括晚下班而身體疲憊、怕垃圾會乘升降機時蹭到別人，或垃圾投放點離住所較遠等。
報道提及，「代扔垃圾」服務已在內地多個省市出現，甚至有公司開始經營「代扔垃圾」服務，一家名為「五享丟」的「代扔垃圾」服務公司研發小程序，向全國範圍接單，還開放了「丟手」註冊。
報道引述學者分析指，「代扔垃圾」興起，主因部分住宅實施「定時定點」垃圾投放安排，與上班族的日常作息時間錯開。不過，「代扔垃圾」單價偏低、訂單時間極為集中，且不同屋苑的管理規則差異大，平台營運成本很難被覆蓋，因此獨立開發大型全國平台面臨不少約束。