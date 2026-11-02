湖北漢中1113萬彩劵頭獎逾期領獎不果　入稟法院敗訴倒蝕8.8萬

湖北一名男子花32元人民幣購買彩券，幸運中了1,113萬元人民幣（約1,311萬港元）頭獎，但他在期限後兩日才去領獎，被彩券中心拒絕後憤而入稟法院，要求賠償，最終被判敗訴，須另外支付8.8萬餘元人民幣訴訟費。

一度遺失彩券 錯過60日領獎期

黃姓男子2019年11月某日前往彩票店，花32元人民幣購買一張「雙色球」彩券，幸運中了1,113萬元人民幣大獎。然而，之後一度遺失彩券，直到2020年1月某日才意外尋獲。黃男隨即請彩票店開立證明，確認自己曾在店內購買彩券而且中獎，隨後持彩券及相關證明前往領獎，卻被以超過開獎後60日期限為由拒絕。