湖北漢中1113萬彩劵頭獎逾期領獎不果　入稟法院敗訴倒蝕8.8萬

湖北一名男子花32元人民幣購買彩券，幸運中了1,113萬元人民幣（約1,311萬港元）頭獎，但他在期限後兩日才去領獎，被彩券中心拒絕後憤而入稟法院，要求賠償，最終被判敗訴，須另外支付8.8萬餘元人民幣訴訟費。
一度遺失彩券 錯過60日領獎期
黃姓男子2019年11月某日前往彩票店，花32元人民幣購買一張「雙色球」彩券，幸運中了1,113萬元人民幣大獎。然而，之後一度遺失彩券，直到2020年1月某日才意外尋獲。黃男隨即請彩票店開立證明，確認自己曾在店內購買彩券而且中獎，隨後持彩券及相關證明前往領獎，卻被以超過開獎後60日期限為由拒絕。
黃男認為，彩券票面並未註明60天兌獎期限，彩票中心交付彩券時也沒有列明領獎資訊，已構成違約，因此向武漢東湖高新區人民法院提起訴訟，要求彩票中心支付1,113萬元人民幣獎金，並賠償延遲造成的利息損失。
不過，彩票中心抗辯，黃男持有的彩券真偽存疑，而且福利彩票官方網站早已公布開獎公告，明確規定中獎者必須在開獎日起60個工作日內領獎，逾期視同放棄。彩票中心還曾三度在報章登刊尋找中獎人的文章，已盡義務提醒。
法院調查發現，2019年11月3日的開獎影片及公告均可在福利彩票官網查詢，內容明確列出60天領獎期限，逾期獎金將納入彩票公益金。此外，黃男曾致電彩票中心客服，親口表示自己中了頭獎，但因為遺失彩券，找到時已經超過期限兩天，詢問能否補領。
法院認為，黃男身為彩券購買者，應了解《彩票管理條例》60日領獎期限的規定，彩票中心也已透過多次公告盡到合理提醒責任。黃男未能在期限內領獎，是因為自己遺失彩券所致，彩票中心並無違約，因此判決駁回全部訴訟請求。
黃男不上訴
判決出爐後，黃男表示不上訴，並已繳納8.8萬餘元人民幣的一審訴訟費。
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