福建8歲男童走失奔派出所求助　手繪「火柴人爸媽」警哭笑不得

福建省泉州市一名8歲男孩和父母走散後，沒有四處亂跑，反而懂得前往派出所向警員求助，他更在白紙上畫了兩個「火柴人」稱「警察叔叔，我爸爸媽媽長這樣。」，令在場民警哭笑不得，最終成功尋獲家長，看到桌上那張「肖像畫」也忍不住笑了。 事件發生於10月23日下午1時許，男童和父母走散後，沒有在慌忙中四處亂跑，期間見到公安局泉港分局後龍派出所，即前往入口，見到執勤民警，孩子輕聲反覆說着「敬禮、敬禮」，稚嫩的舉動讓在場警員心頭一暖。

猶如「抽象派」速寫 由於男童難以清晰表述家庭住址、父母聯繫方式等關鍵訊息，民警正欲安撫時，男童突提出「我把爸爸媽媽畫出來」，在紙上歪歪扭扭畫出兩個「火柴人」，猶如「抽象派」速寫。畫好後，孩子「鄭重地」把畫交到警察手裏稱：「警察叔叔，我爸爸媽媽長這樣。」 民警拿着這張「肖像畫」忍不住笑出了聲，「孩子畫得很努力，抽象得很徹底」，唯一能用來「辨認身份」的線索大概就是髮型長短，最終查問他走散的大致位置展開排查。經過全力查找，半個小時後，民警順利聯繫上正在尋找孩子的家長。原來，孩子本在父母經營的理髮店玩耍，趁父母不注意時跑遠，忘記了回去的路。隨後家長匆匆趕到派出所，看到孩子安然無恙，懸着的心終於放下。當看到桌上那張「爸媽肖像畫」，家長也忍不住笑了，連聲向民警道謝。