乒乓｜AI偽造比分假直播 直播主為帶貨賣面膜呃流量

近日有乒乓球迷發現，微信視頻號、抖音等平台出現大量打著「國乒比賽」、「即時乒乓球賽事」旗號的直播間，部分直播主並無比賽畫面，更透過AI偽造比分，以其他比賽畫面拼湊擊球音效及現場聲，營造比賽假象，藉此吸引流量帶貨賺錢。 假直播真帶貨 據《紅星新聞》報道，近日有微信視頻號直播間聲稱正在轉播中國球手王藝迪對日本代表張本美和的比賽。畫面上方打著醒目的「中國隊加油」，下方則標註「乒乓球經典賽事拆解回放」，一名主播在鏡頭前情緒激昂，解說戰況，營造比賽的緊張氣氛。

主播在直播中宣稱，王藝迪在決勝局以30︰28擊敗張本美和，令不少觀眾信以為真，紛紛留言恭喜王藝迪獲勝，直呼「太不容易了」、「大迪真牛」。

「比賽」結束後，主播隨即轉換話題，宣稱為慶祝王藝迪獲勝，直播間推出商品優惠，還聲稱販售的面膜是王藝迪本尊也使用的產品，提供買20片送5片、買80片送30片等優惠。 4至20萬人圍觀假乒乓直播 這場假直播乒乓賽事直播累計超過4萬人觀看，按讚次數達1.8萬次。更誇張的是，類似直播間在平台上並不少見，部分直播觀看人數甚至突破20萬人。 然而，直播間並沒有比賽畫面，並透過AI語音報分數。事實上，王藝迪與張本美和的交手紀錄中，從未出現過30︰28比分，足證這場對決並不存在。