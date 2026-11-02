航空公司外判職員出售30名藝人航班資訊非法獲利1萬元 判刑10個月緩刑1年

內地「飯圈」追星亂象再爆個人資料外洩事件！一名航空公司外判客服職員利用職務之便登入航空公司系統，查詢運動員或藝人的航班資訊，再於粉絲群組出售牟利。她在2年半內洩漏30多名藝人、過百航班資訊，非法獲利超1萬元人民幣。
據《九派新聞》報道，內地最高人民檢察院在11月2日公布一批保護公民個人資訊案例，其中一宗案件聚焦「飯圈」亂象，揭露不法人士透過非法取得、出售明星藝人或運動員的行蹤資訊，侵犯個人私隱及公共安全的問題。
非法利用職權登入系統
根據案情，1990年出生的舒姓女子是某航空公司外判客服職員，長期活躍於粉絲網路群組，熟知圈內存在跟拍、收費代拍及販售明星行蹤等牟利方法。她發現藝人航班資訊有價值，利用工作權限登入航空公司系統，查詢尚未起飛的藝人航班資料，再於粉絲群組出售。
涉100班航班資訊
控方調查發現，舒女從2021年10月至2024年4月，非法查詢並出售涉及30多名藝人、100多個航班的資訊，獲利1萬多人民幣。相關資料外洩後，被粉絲用於跟拍、陪飛及「刷關」等行為，不僅嚴重侵害藝人私隱，也可能干擾機場及航空公司正常運作，帶來公共安全風險。
北京市朝陽區人民檢察院於2024年12月18日以侵犯公民個人資訊罪起訴，並提出刑事附帶民事公益訴訟。2025年2月11日，一審法院判處舒女有期徒刑10個月、緩刑1年，並罰款3萬元人民幣，同時要求被告支付公益損害賠償金1萬多元人民幣，以及公開賠禮道歉。二審法院於4月28日作出終審判決，裁定增加追繳全部違法所得。
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