航空公司外判職員出售30名藝人航班資訊非法獲利1萬元 判刑10個月緩刑1年

內地「飯圈」追星亂象再爆個人資料外洩事件！一名航空公司外判客服職員利用職務之便登入航空公司系統，查詢運動員或藝人的航班資訊，再於粉絲群組出售牟利。她在2年半內洩漏30多名藝人、過百航班資訊，非法獲利超1萬元人民幣。

據《九派新聞》報道，內地最高人民檢察院在11月2日公布一批保護公民個人資訊案例，其中一宗案件聚焦「飯圈」亂象，揭露不法人士透過非法取得、出售明星藝人或運動員的行蹤資訊，侵犯個人私隱及公共安全的問題。