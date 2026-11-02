武漢網約車萬聖節誤困狂歡人潮 遭扔垃圾破壞4小時(有片)

湖北省武漢一架網約車因導航誤入江漢路萬聖節狂歡人群，竟遭在場人士圍堵扔垃圾、輪胎被放氣，中年司機被困車內長達4小時，整車面目全非。(網上圖片

上周六萬聖節（10月31日）晚上，湖北省武漢一架網約車因導航誤入江漢路狂歡人群，竟遭在場人士圍堵扔垃圾、輪胎被放氣，中年司機被困車內長達4小時，整車面目全非。內媒今日（12日）報道，武漢當局表示非常重視事件，目前公安局正辦理。

公安局正調查事件

網上流傳消息及相片顯示，當晚該名司機跟隨網約車平台導航前往接載乘客，誤入因萬聖節活動被人群佔滿的道路，而該路段本就是正常通行的車道。

由於汽車阻礙人群前行，惹起部分狂歡者不滿，多人隨即對車輛進行破壞，包括砸車窗，朝汽車拋擲奶茶、酒瓶等垃圾，在車身塗寫辱罵性詞彙，其後更有人惡意放走車胎氣及砸毀車頭擋風玻璃。中年司機全程被困車內約4小時，期間未有下車爭執，情緒崩潰的他只能打電話向乘客解釋，根本無力阻止途人的瘋狂行為，只能眼睜睜看著車輛被嚴重損毀。