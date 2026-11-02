武漢網約車萬聖節誤困狂歡人潮 遭扔垃圾破壞4小時(有片)

上周六萬聖節（10月31日）晚上，湖北省武漢一架網約車因導航誤入江漢路狂歡人群，竟遭在場人士圍堵扔垃圾、輪胎被放氣，中年司機被困車內長達4小時，整車面目全非。內媒今日（12日）報道，武漢當局表示非常重視事件，目前公安局正辦理。
公安局正調查事件
網上流傳消息及相片顯示，當晚該名司機跟隨網約車平台導航前往接載乘客，誤入因萬聖節活動被人群佔滿的道路，而該路段本就是正常通行的車道。
由於汽車阻礙人群前行，惹起部分狂歡者不滿，多人隨即對車輛進行破壞，包括砸車窗，朝汽車拋擲奶茶、酒瓶等垃圾，在車身塗寫辱罵性詞彙，其後更有人惡意放走車胎氣及砸毀車頭擋風玻璃。中年司機全程被困車內約4小時，期間未有下車爭執，情緒崩潰的他只能打電話向乘客解釋，根本無力阻止途人的瘋狂行為，只能眼睜睜看著車輛被嚴重損毀。
事件引發網民強烈非議，普遍認為這是以「節日狂歡」為藉口的惡性欺凌，欺負一名為生計奔波的普通勞動者，紛紛對司機表達同情，並希望當局嚴懲涉事者。網民指出，事發地本身就是機動車道，車輛擁有合法路權；造成擁堵的根源在於人群違規佔道，而非這輛誤入的小車。有內地律師指相關行為涉嫌故意損毀公私財物和公然侮辱，已觸碰法律底線，但現場人員密集，取證和即時追責存在困難。