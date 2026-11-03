女兒重病慈父挖墓陪躺「預習死亡」　9年後奇蹟康復

張利勇為了讓重病女兒張芯蕾提前面對死亡，親手挖好墓穴，陪著當時年僅2歲的女兒躺在墳裡玩。事隔9年，當年罹患重度地中海貧血（Thalassemia）的女童，已成功接受幹細胞移植奇蹟康復。當年的墓穴已被父親填平，改種向日葵，成為「幸運花園」。
女兒患重度地中海貧血 治療耗盡積蓄
張芯蕾來自四川省內江市，出生約2個月便被診斷出患有重度地中海貧血。這種遺傳性血液疾病的患者，可能因血紅素不足而出現嚴重貧血，重症患者往往需要定期輸血，亦可能引發器官併發症。
張氏一家家經濟條件平平，父親張利勇在玻璃工廠工作，每月收入約2500元人民幣。然而，為了女兒治療，兩年間花費超過14萬元人民幣，幾乎耗盡積蓄，醫療費用成為沉重負擔。
為讓女兒不怕死亡 親手挖墳「陪玩」
眼見女兒需要長期治療卻無力再負擔，張利勇在2017年6月於後花園挖出一座墓穴，更帶女兒進墓中躺著及玩耍。他當時的想法是，如果女兒最終無法戰勝病魔，希望她能先熟悉墓穴，面對死亡時減少恐懼。
影片曝光後，網上反應兩極。有人同情父母走投無路的處境，也有人質疑讓年幼孩子接觸墓穴，恐怕對心理造成傷害，甚至批評父親的做法不妥。事件受到廣泛關注後，為張氏一家帶來轉機。各界捐款助女童得以繼續接受治療。2017年8月，張芯蕾的妹妹出生，醫生利用妹妹的臍帶血，為張芯蕾作約8小時的臍帶血幹細胞移植手術。
墓地變向日葵花園
經過漫長復原，張芯蕾的血液逐漸恢復正常，不再需要每月接受輸血。9年過去，她已成長為小學生，喜歡畫畫、跳舞，學業成績不俗，健康檢查結果良好。
父母後來將當年的墓穴填平，在原地種下向日葵，將曾經象徵絕望的地方改造成花園。從當年陪女兒在墓中等待死亡，到如今看著她健康長大，當年的絕望，最終迎來了希望。
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