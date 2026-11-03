女兒重病慈父挖墓陪躺「預習死亡」　9年後奇蹟康復

張利勇為了讓重病女兒提前適應死亡，親手挖好墓穴陪躺。（圖／翻攝微博）

張利勇為了讓重病女兒張芯蕾提前面對死亡，親手挖好墓穴，陪著當時年僅2歲的女兒躺在墳裡玩。事隔9年，當年罹患重度地中海貧血（Thalassemia）的女童，已成功接受幹細胞移植奇蹟康復。當年的墓穴已被父親填平，改種向日葵，成為「幸運花園」。

女兒患重度地中海貧血 治療耗盡積蓄

張芯蕾來自四川省內江市，出生約2個月便被診斷出患有重度地中海貧血。這種遺傳性血液疾病的患者，可能因血紅素不足而出現嚴重貧血，重症患者往往需要定期輸血，亦可能引發器官併發症。